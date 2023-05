Sbanda e resta per cinque ore in bilico con l’auto sul burrone: carabinieri e pompieri salvano Ore di angoscia per un 54enne di Viano finito fuori strada nei pressi di Caselle San Pietro con la sua Jeep Renegade: ora si trova in ospedale. A salvarlo carabinieri, pompieri e soccorso alpino.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di Viano, in provincia di Reggio Emilia, è rimasto tutta la notte in bilico con l'auto sul ciglio di un burrone dopo un incidente stradale. A salvarlo sono stati i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino in un intervento congiunto. È accaduto a Caselle San Pietro di Viano, nel Reggiano.

Protagonista della disavventura a lieto fine, un 54enne del posto che intorno alle 2.30 di stanotte era uscito di strada con la sua Jeep Renegade rossa, fermandosi ad un passo dal dirupo boschivo sottostante, a circa 5 metri dalla strada. L'uomo è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo e, per evitare movimenti bruschi per paura che la macchina potesse precipitare, ha preferito non allungarsi verso il telefono che gli era caduto dalla tasca finendo dall'altra parte della vettura.

Solo dopo dei lentissimi movimenti è riuscito ad acciuffarlo e a chiamare il padre. Erano circa le 6.30 ed erano quindi passate quattro ore dal momento dell'incidente. Il genitore ha subito dato l'allarme e sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che lo hanno liberato dopo circa un'ora.

Sul posto, oltre ai carabinieri della tenenza di Scandiano, sono arrivati il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. I soccorritori sono riusciti a tirare fuori l’uomo dal mezzo senza che precipitasse e hanno poi portato il 54enne, in stato di comprensibile choc, all’ospedale di Reggio Emilia con un codice di lieve gravità. Le esatte cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri locali.