Savona, 28enne uccisa nella notte con un colpo alla testa mentre era in auto: il killer chiama il 112 Una donna di 28 anni è stata uccisa a con un colpo di arma da fuoco alla nuca mentre era in auto a Savona. Il killer avrebbe allertato il 112 dopo aver premuto il grilletto.

Una donna di 28 anni è stata uccisa con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra venerdì 5 maggio e oggi, sabato 6. La giovane è stata uccisa a Savona intorno alle 2 di notte da un uomo che ha allertato il 112 poco dopo aver premuto il grilletto. Il killer ha ammesso le sue responsabilità chiedendo alle forze dell'ordine di intervenire sul posto.

Sul luogo del delitto (nei pressi della stazione ferroviaria) è intervenuta la Croce d'Oro e l'automedica del 118 insieme alla squadra mobile. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per la donna non vi era già più nulla da fare. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno fermato l'omicida e sono in corso le indagini della polizia di Stato. Ancora sconosciuto il movente alla base dell'omicidio. Il tutto sarà accertato dopo l'interrogatorio al killer che ha già confessato quanto fatto poco prima del fermo.

Per il momento resta sconosciuta l'identità della vittima, della quale per il momento si conosce soltanto l'età.

