Ricoverato il 20 dicembre all'ospedale di Sassari per un problema alla spina dorsale. Dopo quasi 40 giorni di degenza ospedaliera, è risultato positivo al Covid ed è stato trasferito nel reparto specifico. Nonostante questo, non aveva particolari sintomi: riusciva a comunicare al telefono con familiari, amici e con la compagna. Poi il tracollo in settimana. Ora l'uomo è in coma, in pericolo di vita.

Questa storia la racconta L'Unione Sarda, che riporta anche l'intervista alla compagna del 54enne di Porto Torres. Gli è stata accanto dall'inizio del ricovero fino alla diagnosi di Coronavirus. Ora, cerca di stargli accanto anche nel coma. "Una situazione assurda – ha affermato la donna quasi tra le lacrime – mi chiedo come sia stato possibile. Dall'ospedale mi telefonano ogni pomeriggio per aggiornarmi sulle condizioni sanitarie del mio compagno. Qualche giorno fa mi hanno avvisato del trasferimento nel reparto rianimazione. Lo avevo immaginato, purtroppo: non mi rispondeva più al telefono". Dall'ospedale le hanno detto che il 54enne è stabile, ma grave. "La sua respirazione è molto precaria – ha continuato – tanto che è stato posto in coma farmacologico. Sono fiduciosa e ottimista per natura, ma temo il peggio. Prego solo Dio" ha concluso.

L'uomo era stato ricoverato il 20 dicembre per problemi alla schiena dei quali soffre da tempo. La settimana successiva, il 29 dicembre, è stato trasferito nel reparto lunga degenza in un ospedale a poche centinaia di metri da quello nel quale era entrato. Il ricovero procedeva senza intoppi ed è stato sottoposto a diversi tamponi di routine, tutti negativi. Dopo quasi 40 giorni dall'entrata in ospedale, un tampone risulta positivo. Dopo un accertamento della positività l'uomo è stato trasferito al reparto Covid ma sembrava stare bene: parlava al cellulare ed era sveglio. La settimana scorsa il tracollo. Le condizioni respiratorie ne hanno imposto il coma farmacologico. I medici stanno facendo il possibile per salvarlo.