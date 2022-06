Sassari, follia in diretta su Facebook: beve whisky mentre guida e si schianta sulle altre auto L’incidente sulla strada statale 131 tra Sassari e Porto Torres. Tre persone sono rimaste ferite. L’automobilista rischia l’arresto fino a un anno.

A cura di Biagio Chiariello

Era in diretta su Facebook, con una mano che teneva il volante e l’altra la bottiglia di whisky che si stava scolando. Lo sguardo tutt'altro che lucido e non dovrebbe essere sicuramente alla guida di un’auto che sta percorrendo una strada trafficata. Poi, dopo un cambio di inquadratura in cui si vedono altre vetture in velocità, arriva lo schianto.

Il video che si interrompe all'improvviso fa presagire qualcosa di irreparabile. Ma fortunatamente, come racconta oggi La Nuova Sardegna, il bilancio dell’incidente avvenuto sulla quattro corsie della ex 131 in direzione Porto Torres (Sassari) è di tre feriti lievi, tutti già dimessi.

Il filmato social è stato acquisito dalla polizia locale, che si occupa delle indagini. L'automobilista rischia l'arresto fino a un anno. La gimcana tra le auto a 80 chilometri orari, per di più in una fascia oraria trafficata, tardo pomeriggio, poteva trasformarsi in una tragedia.

Un incidente che ricorda molto da vicino il dramma avvenuto due anni fa sulla Palermo-Mazara nei pressi di Alcamo nel quale erano deceduti due fratellini, Francesco di 13 anni e Antonio di 9. Alla guida c'era il padre Fabio, 34 anni originario di Partinico che pochi istanti prima dello schianto aveva fatto una diretta video su Facebook.

L'uomo era rimasto in coma per due settimane, per poi risvegliarsi a fine luglio senza ricordare nulla della vicenda. Provenzano è indagato dalla Procura di Trapani: è accusato di omicidio stradale con l’aggravante di aver commesso il fatto sotto gli effetti di stupefacenti nell’attesa che le indagini e il percorso giudiziario proseguano.