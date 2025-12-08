Sandro e Mauro morti cercando il vischio: uno scivola, l’altro sparisce nel vuoto. Il dramma davanti a un amico

La tragedia domenica sopra Enemonzo (Udine): il primo dei due uomini sarebbe precipitato dopo che un ramo al quale si era aggrappato ha ceduto. Il secondo è scivolato poco dopo.

I due amici morti in montagna

Si chiamavano Sandro Valent e Mauro Darpin i due uomini morti ieri in un drammatico incidente in montagna sopra Enemonzo (Udine), in Carnia. I due amici – Valent era un 55enne di Udine e Darpin un 60enne di Portogruaro – stavano cercando vischio per le classiche decorazioni di Natale quando sono scivolati in un canalone precipitando per almeno 30 metri. Per loro non c’è stato nulla da fare.

Insieme ai due uomini c’era un terzo escursionista, la persona che ha lanciato l’allarme. Drammatica la sua ricostruzione: "Uno dei miei amici – ha detto al Soccorso Alpino Fvg – stava transitando in una zona molto ripida, fuori dal sentiero. Per procedere in un punto molto esposto o forse per scongiurare una scivolata, si è appoggiato a un ramo che ha ceduto di schianto, facendolo precipitare. Qualche istante dopo si è affacciato anche il secondo, per cercare di capire cosa stesse accadendo e provare ad aiutare, ma anche lui è sparito nel vuoto".

Dato l’allarme, i soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto, ma per i due amici ogni tentativo di rianimazione è stato vano. "Siamo stati chiamati poco dopo pranzo – le parole di Alessandro Fior, capostazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, raccolte dai giornalisti – per la segnalazione di due persone scivolate all’interno di un canale. L’elisoccorso era già impegnato in un’esercitazione allo Zoncolan con due nostri tecnici e una dottoressa, quindi è stato immediatamente dirottato sul punto indicato. Purtroppo la dottoressa non ha potuto far altro che constatare il decesso di entrambe le persone”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso, la guardia di finanza, il soccorso alpino e i carabinieri. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.