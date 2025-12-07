Attualità
Friuli, tragedia nei boschi: precipitano per 30 metri mentre cercano vischio, morti due amici

Due persone di 55-60 anni sono morte nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio. Soccorsi sul posto, dinamica in accertamento.
A cura di Davide Falcioni
Un grave incidente in montagna ha scosso la Carnia nella tarda mattinata di oggi. Tra le 12.30 e le 13, due persone di età compresa tra i 55 e i 60 anni, uscite per raccogliere vischio nei boschi sopra Enemonzo, sono cadute in una zona scoscesa nei pressi del campo volo, perdendo la vita all’istante.

Le prime ricostruzioni parlano di un tratto estremamente ripido, lungo il quale i due avrebbero perso l’equilibrio, precipitando per una trentina di metri lungo una parete rocciosa. L’impatto al suolo non ha lasciato loro possibilità di sopravvivere.

Le autorità sono intervenute immediatamente con un imponente dispiegamento di mezzi: Vigili del fuoco, elisoccorso, unità della Guardia di finanza, tecnici del Soccorso alpino e Carabinieri hanno raggiunto l’area per il recupero dei corpi e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

L’operazione è tuttora complessa a causa della natura impervia del versante e delle condizioni invernali, che rendono il terreno scivoloso e poco accessibile. Le vittime non sono state ancora identificate formalmente; le verifiche sono in corso e saranno ascoltate eventuali testimonianze, anche di residenti o frequentatori della zona, per comprendere cosa abbia provocato la caduta.

