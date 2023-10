San Benedetto del Tronto, uomo accoltella il figlio che stava proteggendo la madre con il proprio corpo Un uomo ha accoltellato il figlio maggiorenne che stava difendendo la madre con il proprio corpo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Il padre del giovane è stato invece arrestato.

Al culmine di una lite con la moglie, un uomo ha accoltellato il figlio maggiorenne che stava prendendo le difese della madre, proteggendola con il proprio corpo dalle minacce del genitore ubriaco. Il tutto è avvenuto a San Benedetto del Tronto verso le 18.45 del primo ottobre scorso, ma solo oggi la notizia è stata diffusa dalla Questura di Ascoli Piceno. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale mentre la polizia ha arrestato l'uomo per poi trasferirlo nel carcere di Marino del Tronto. La polizia era intervenuta nell'abitazione situata sulla Statale 16. Dall'abitazione era arrivata la chiamata che segnalava la presenza di una persona ferita.

L'uomo è stato trovato dal personale del Commissariato del posto seduto sui gradini dello stabile con indosso gli abiti sporchi di sangue. Le tracce ematiche del ragazzo sono state trovate anche sulla strada, nell'androne del palazzo e sulle scale. L'uomo aveva accoltellato il figlio che si era frapposto tra i genitori in difesa della madre.

Ha accoltellato il figlio con un coltello da cucina trovato nel lavello. L'arma è stata recuperata per i rilievi del caso e poi sono state raccolte le testimonianze dei familiari. Il figlio era invece già stato portato al Pronto Soccorso locale per essere curato dai medici. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni dopo aver perso molto sangue. L'uomo è stato sentito dal pubblico ministero di turno e dopo l'arresto è stato trasferito in carcere.

Le dinamiche dell'accoltellamento sono ancora in corso di accertamento. Stando a quanto finora reso noto, l'uomo sarebbe tornato a casa ubriaco e si sarebbe accanito sulla moglie. Dopo un'accesa lite, l'uomo ha afferrato il coltello da cucina e a quel punto il figlio si è schierato dalla parte della donna, provando a difenderla dall'aggressione con il proprio corpo.