Sambuca Pistoiese, il paese dove vive Guccini, che sogna di passare dalla Toscana all’Emilia Romagna Al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna c’è un piccolo comune che sogna di fare il passare da una regione all’altra. Il sindaco ha proposto un referendum incassando l’endorsement del celebre cantautore modenese: “Questione di buon senso, se non altro semplificherebbe la vita ai residenti”

A cura di Biagio Chiariello

C’è un comune che sogna di cambiare regione: si tratta di Sambuca Pistoiese, situato in provincia di Pistoia e diventato famoso per presenza di un cittadino illustre: Francesco Guccini che vive a Pavana, frazione del paesino che sogna l'Emilia Romagna.

Pur appartenendo alla Toscana, in paese sono in molti a considerarsi emiliani, praticamente da sempre, sia per vicinanza geografica che per tradizioni. Per questi motivi l’eventuale “trasloco” verrebbe accolto in maniera positiva.

Guccini ci è cresciuto sin da bambino e lo ha citato anche in alcune sue canzoni e in due suoi romanzi Croniche Epafaniche e Tralummescuro. Sambuca Pistoiese ha riconosciuto al cantautore di origini modenesi la cittadinanza onoraria, conferitagli proprio tra le mura del mulino della sua giovinezza. Oggi vi è tornato a vivere anche perché la compagna insegna poco distante a Porretta Terme.

Per lui e per molti altri concittadini il sindaco Fabio Micheletti, ha lanciato la proposta di un referendum.

“Il primo motivo è che il nostro comune ha un grande territorio ma pochi abitanti – le parole riportate da Repubblica – ci siamo spopolati, all’inizio del secolo eravamo 7mila abitanti. Nella nostra situazione molti comuni di montagna si sono fusi, ma non abbiamo potuto farlo perché confiniamo solo con Pistoia che non ha accettato l’unione”.

Ma c'è anche un altro motivo che ha portato il primo cittadino a proporre il referendum per il passaggio all’Emilia Romagna. È quello dell’antropizzazione del territorio: “Chi vive a Pavana frequenta l’Emilia – ha spiegato il primo cittadino – lavora al di là del ponte e ci va a scuola. I ragazzi fanno quasi tutti quanti le media a Porretta e non a Pistoia”.

E Guccini che ne pensa? "Un eventuale passaggio a un’altra regione non andrebbe a intaccare le nostre radici, le nostre tradizioni e la nostra cultura popolare, quindi perché no? il passaggio di Sambuca e di Pavana all’Emilia Romagna sarebbe senz’altro una questione di buon senso, se non altro perché semplificherebbe la vita ai residenti”, ha detto a Repubblica.

“Avremmo di sicuro meno disagi dal punto di vista burocratico, ad esempio – ha poi sottolineato il cantautore – culturalmente siamo più legati alla Toscana per certi versi, ma oggettivamente siamo più vicini all’Emilia come collocazione geografica”.

Quindi Sambuca Pistoiese lascerà la Toscana e si ‘trasferirà' in Emilia Romagna, passando dalla provincia di Pistoia a quella di Bologna? No, non c'è nessuna minima possibilità”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha commentato la proposta di Micheletti