Salvano un cucciolo pensando sia un cane: in macchina scoprono che è un coyote

A cura di Gabriella Mazzeo

Avevano adottato un cucciolo trovato per strada credendo fosse un cane abbandonato. Presto, però, una famiglia del Massachusetts ha capito di trovarsi davanti a un coyote. Il cucciolo è stato trovato sul ciglio di una strada, smarrito e affamato. Inteneriti, i viaggiatori hanno preso l'animale e lo hanno messo in auto per portarlo a casa. Secondo quanto racconta la pagina Facebook del Cape Wildlife Center, una volta in macchina è stato chiaro che quello non era un cagnolino come avevano creduto in un primo momento. A quel punto la famiglia ha chiamato il Cape Wildlife Center per avere assistenza. I volontari sono stati in grado di accertare la vera natura dell'animale, prendendolo in carico per le cure del caso.

Il direttore esecutivo Zack Martz ha spiegato alla CNN che non è raro trovare cuccioli di coyote o di volpe vagare sperduti per le strade del Massachusetts in questo periodo dell'anno. Alla soglia dell'estate, i piccoli iniziano a esplorare il territorio da soli, lontano dalle loro mamme. Allontanandosi, spesso si perdono. Non è chiaro se il cucciolo si fosse allontanato da poco o se la sua mamma fosse stata ferita o uccisa. Il personale del centro ha subito riconosciuto la sua specie, ma ha anche chiarito che da solo non avrebbe potuto sopravvivere perché troppo piccolo. Secondo i volontari, il cucciolo ha tra le cinque e le sei settimane. I veterinari gli hanno subito somministrato le prime vaccinazioni. Sarà il Cape Wildlife Center ad occuparsi temporaneamente di lui fino a quando non sarà in grado di sopravvivere da solo nella natura. Una volta raggiunto il grado di indipendenza necessario per vivere in libertà, l'animale sarà reintrodotto in natura.

Il cucciolo ha mostrato per tutto il viaggio fino al Centro un'indole tranquilla. Se avesse morso o anche solo graffiato una delle persone che lo aveva caricato in macchina, i veterinari sarebbero stati costretti a sopprimerlo.