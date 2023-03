Salgono in auto sull’Etna innevato con il figlio di 5 mesi: restano bloccati nella neve Una coppia è rimasta bloccata sulla strada per salire sull’Etna innevato insieme al figlioletto di 5 mesi. I due coniugi sono stati soccorsi dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono saliti sull'Etna innevato in auto per ammirare l'insolito panorama, scattare qualche foto e tornare tranquillamente al rifugio. Toscano lui, siciliana lei, hanno deciso di avventurarsi sul vulcano con il figlioletti di appena 5 mesi e sono rimasti bloccati lungo la strada. La vicenda ha fortunatamente avuto un lieto fine reso possibile dall'intervento dei soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Ad avvertirli, una guida vulcanologica che aveva ricevuto l'allarme della famiglia. La coppia aveva deciso di recarsi sull'Etna innevato insieme al figlioletto nato da pochi mesi, probabilmente tratta in inganno dal navigatore. I due credevano di poter guidare lungo la strada che dal rifugio Ariel conduce verso Contrada Milia: secondo i dispositivi elettronici consultati durante il viaggio, infatti, lo spessore e le condizioni del manto nevoso avrebbero consentito loro di proseguire o di tornare indietro in caso di pericolo.

Così però non è stato, perché quando la famigliola si è resa conto delle condizioni impervie per proseguire, non ha potuto andare avanti verso l'Etna né tornare indietro fino al rifugio. L'automobile è quindi scivolata fuori dal tratto stradale e si è fermata. A quel punto è scattata la ricerca di soccorsi per tornare a casa sani e salvi. Dopo aver ricevuto l'allarme, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, già presente in zona per alcune attività addestrative di routine, è rapidamente intervenuto raggiungendo la coppia sconvolta e il loro bimbo di 5 mesi.

Dopo essere stati tratti in salvo, i tre hanno ricevuto i controlli medici del caso, ma fortunatamente erano in buone condizioni di salute. Sebbene provati e spaventati per quanto successo, hanno potuto in breve tempo fare ritorno al rifugio Ariel per riposarsi e dimenticare la terribile disavventura.