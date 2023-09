Salento, chiedono al venditore ambulante di abbassare i prezzi, lui aggredisce i due 20enni a coltellate Un uomo di 53 anni ha accoltellato due turisti di 20 anni perché gli avevano chiesto di abbassare i prezzi di alcuni prodotti esposti sulla sua bancarella di ambulante. L’uomo sarebbe già noto alla giustizia e risiede a Copertino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Davanti al banchetto di un venditore ambulante hanno litigato per il prezzo di alcuni prodotti esposti e in breve la discussione è diventata una colluttazione che si è conclusa a coltellate. Il tutto è avvenuto nella giornata di mercoledì 30 agosto, nella marina di Sant'Isidoro in Salento.

A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica: per una lite legata all'acquisto di alcuni prodotti e al loro prezzo, è scattata una discussione che in breve è sfociata in uno scontro fisico. Il venditore ambulante del luogo avrebbe cercato di aggredire due giovani turisti campani che gli avevano chiesto di abbassare il prezzo della merce esposta.

Ad aggredire i due turisti di circa 20 anni, il titolare del banchetto, un uomo di 53 anni che da tempo lavora nel settore. Il 53enne dovrà rispondere del reato di lesioni personali. I carabinieri hanno denunciato il commerciante in stato di libertà mentre i due turisti sono stati portati in ospedale per tutte le cure del caso.

Stando a quanto reso noto, i due giovani si trovavano in spiaggia per gli ultimi giorni di relax e si sarebbero avvicinati all'ambulante per acquistare della merce. Per i due ragazzi, però, i prodotti esposti erano "troppo costosi" e hanno cercato di contrattare il compenso per abbassare il prezzo.

Il commerciante ha rifiutato tutti i tentativi di ottenere un sconto ma poi, nel corso della lite, si è avvicinato ai due ragazzi e li ha aggrediti con un coltello, lasciandoli lievemente feriti.

Davanti a un certo numero di testimoni sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno offerto la prima assistenza ai due turisti accoltellati. Le vittime sono state ricoverate presso l'ospedale di Copertino ed entrambe sono state dimesse in poco tempo dal nosocomio. Uno dei turisti sarebbe stato raggiunto da un colpo al torace, mentre l'altro è stato ferito sul lato sinistro dell’addome.

L'aggressore, residente a Copertino da sempre, è stato identificato subito dopo. Stando alle informazioni raccolte dalle autorità, l'uomo era noto alla giustizia.