Rubato il triciclo ortopedico di una bimba affetta da rara malattia genetica, il papà: “Aiutateci a ritrovarlo”

“Hanno rubato il triciclo ortopedico di mia figlia, una bici speciale per bambini con disabilità. Per noi è molto preziosa!”. A lanciare questo appello è il papà di una bimba di 7 anni, nata con una rara malattia genetica degenerativa. Il mezzo speciale, grazie al quale la figlia riesce a superare le sue difficoltà motorie, è stato rubato dall’androne della loro casa a Torino.

Un’immagine della bimba a bordo del itriciclo rubato (condivisa dal suo papà).

"Buonasera a tutti, hanno rubato il triciclo ortopedico di mia figlia. È una bici speciale per bambini con disabilità, per noi è molto preziosa!". A scrivere queste poche parole e a lanciare un appello sui social è il papà di una bimba di 7 anni, nata con una rara malattia genetica degenerativa.

Il mezzo speciale, grazie al quale la figlia riesce a superare le sue difficoltà motorie, è stato rubato dall'androne della loro abitazione a Torino, nel quartiere San Salvario. I familiari della bambina si sono accorti del furto al ritorno dalle vacanze, ha raccontato il papà della piccola al quotidiano La Stampa.

"A bordo di quel triciclo mia figlia vive i suoi momenti di grande libertà e autonomia. Siamo davvero amareggiati che qualche miserabile l’abbia rubato", aggiunge l'uomo, senza nascondere la sua amarezza.

La bici speciale, fatta su misura per la bambina, ha valore commerciale di circa 1500 euro ed era stata acquistata circa un anno fa, grazie a una colletta realizzata da tre amici della famiglia.

"Per i loro 50 anni hanno lanciato una raccolta fondi per raggiungere la quota non coperta dall’Asl", ha ricordato ancora il papà.

"È ingombrante, pesante e difficile da trasportare: per fare uscire quella bicicletta da casa nostra è necessario aprire interamente il portone – ha spiegato –. È praticamente invendibile, anche sul mercato dei mezzi rubati. Chi l’ha presa non si è reso conto di che cosa stava rubando".

La famiglia ha già provveduto a denunciare il furto ai Carabinieri ma ha anche lanciato diversi appelli sui social, per cercare di ricevere aiuto. "Speriamo di poterla rivedere sorridere a bordo del suo triciclo speciale", conclude il papà.

Chiunque avesse informazioni utili a ritrovare la bicicletta e a individuare i responsabili del gesto può chiamare il numero 335.72.49.281.