Rubano nel supermercato e scappano sui binari della stazione, la polizia blocca i treni: arrestati 3 ragazzi

Tre giovani di 18,20 e 24 anni sono stati arrestati dopo aver rubato in un supermercato. Il gruppo ha tentato la fuga lungo i binari del treno e per trovarli la polizia ha disposto il blocco della circolazione fino al termine delle operazioni.

Hanno rubato in tre un supermercato di Rivarolo, a Genova, poi si sono dati alla fuga lungo i binari del treno. Per fermarli, la polizia ha dovuto bloccare il traffico ferroviario.

Uno dei tre, un giovane 24enne, si è appostato fuori dal supermercato a fare il palo, mentre gli altri due, ragazzi di 20 e 18 anni, sono entrati razziando gli scaffali e nascondendo la refurtiva negli zaini. Notati dal personale attraverso le telecamere di sorveglianza del locale, sono riusciti a fuggire.

I poliziotti sono subito intervenuti e mentre il 18enne è stato bloccato poco dopo, gli altri due ragazzi sono riusciti a scappare lungo i binari del treno, nascondendosi in un edificio abbandonato. Per trovarli, la polizia ha bloccato la circolazione ferroviaria.

La linea è stata perlustrata nella sua interezza e alla fine i poliziotti hanno fermato i due ragazzi, che sono finiti in manette. Il 18enne è stato denunciato. Secondo quanto ricostruito, la "banda" di giovanissimi credeva di poter sfuggire alla cattura nascondendosi nella struttura abbandonata, certi che le forze dell'ordine non potessero fermare la circolazione dei treni per rintracciarli.

Invece le autorità hanno disposto il blocco momentaneo dei treni per effettuare in tranquillità le operazioni di ricerca e alla fine i due sono stati visti nell'edificio abbandonato. Le forze dell'ordine hanno quindi effettuato l'arresto in poco tempo e lentamente la circolazione dei treni è tornata alla normalità.

A permettere il riconoscimento dei giovani, anche le testimonianze di alcuni clienti del supermercato che hanno fornito un identikit poi diramato in una nota radio dalle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso, il 20enne fermato dopo le operazioni di polizia lungo i binari della stazione ferroviaria, era in realtà già noto alle autorità.