Rubano mimose dal campo, scoperti sparano e feriscono proprietario: in 3 arrestati dai carabinieri I fatti a Sanremo. Arrestati due fratelli di appena 20 e 18 anni e un 67enne, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una lite per la contesa di alcuni rami di mimose sugli alberi stava per finire in tragedia a Sanremo. Tre uomini sono stati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali gravi per avere sparato a un altro uomo che li aveva scoperti a rubare i rami dagli alberi di un campo coltivato nei pressi di Sanremo Poggio. Si tratta di due fratelli di appena 20 e 18 anni e di un 67enne destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I tre sono stati individuati grazie alle indagini degli stessi carabinieri liguri iniziate all'inizio del mese dopo la denuncia dei fatti da parte della vittima quarantenne. I fatti contestati ai tre infatti risalgono all'8 febbraio scorso cioè proprio mentre in città era in corso il Festival della canzone italiana di Sanremo.

Secondo quanto ricostruito finora, quel giorno il 40enne si era recato, in compagnia del fratello, in un terreno che gestiva per conto del proprietario per raccogliere alcuni rami di mimosa, su autorizzazione dello stesso padrone del campo. Qui però si è imbattuto nei tre sconosciuti che erano intenti proprio a rubare le mimose. Tra i cinque sarebbe nata una lite verbale durante la quale i tre intrusi sono stati allontanati.

Poco dopo, però, quando i due fratelli avevano cominciato a raccogliere gli arbusti, i tre sono tornati nel campo ma armati di fucile. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare documenti e telefoni cellulari imponendo ai due anche di abbandonare il terreno. Al rifiuto è stato esploso un colpo di fucile, che ha colpito in pieno il quarantenne alla gamba.

I tre a questo punto sono scappati mentre l'uomo è stato soccorso dal fratello che ha dovuto portarlo via col furgone perché gli aggressori avevano rubato il cellulare. A seguito dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, i tre sono stati individuati e arrestati per rapina aggravata, lesioni personali gravi e possesso e porto ingiustificato di un fucile da caccia.