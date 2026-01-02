Ruba gratta e vinci e sigarette e fugge in bici nella notte di Capodanno, notato e arrestato dai carabinieri

Scenario del furto e poi dell’arresto la città dell’Aquila dove il protagonista della scena è finito in manette per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione.

Per rubare in una ricevitoria e Tabacchi aveva pensato di entrare in azione la notte di capodanno a bordo della sua bici portando via Gratta e Vinci e pacchetti di sigarette. Proprio la sua strana presenza mentre si aggirava tra le strade deserte pedalando l'ultimo dell'anno si è rivelata però controproducente per lui perché è stato inevitabilmente notato e fermato e quindi arrestato. Scenario del furto e poi dell'arresto la città dell'Aquila dove il protagonista della scena, un cittadino straniero, è finito in manette per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione.

A notare l'uomo sono stati i militari di una pattuglia di Carabinieri del nucleo radiomobile dell'Aquila che erano in giro per il capoluogo abruzzese proprio la notte dell'ultimo dell'anno nell'ambito dei controlli predisposti in occasione delle festività di fine anno. I carabinieri hanno notato il soggetto che si aggirava furtivo a bordo della sua bicicletta mentre percorreva una strada nel centro cittadino. Proprio mentre i militari lo tenevano d'occhio, l'uomo ha attirato ancora di più l'attenzione su di sé cercando di evitare la pattuglia, cambiando strada e schivando il controllo.

I carabinieri però lo hanno subito seguito e raggiunto e quindi fermato. Dai successivi controlli i sospetti si sono rivelati fondati. Nel cestino della bici infatti le forze dell'ordine hanno trovato numerosi tagliandi di lotteria istantanee come i Gratta e Vinci oltre a pacchetti di sigarette e accendini. Interrogato sul materiale, l'uomo non ha saputo dare risposte sulla provenienza. Quando i militari lo hanno fatto salire sulla vettura per portarlo in centrale, ha iniziato anche a inveire e minacciare i carabinieri tentando di divincolarsi. A questo punto per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato, mentre la merce è stata sottoposto a sequestro. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire da dove arrivassero quei Gratta e Vinci e le sigarette e quale esercizio commerciale della città sia stato svaligiato.