Rogo durante i preparativi del pranzo di Santo Stefano a Campodarsego, 2 bambini intossicati dal fumo

Una palazzina di Sant’Andrea di Campodarsego, nel Padovano, ha preso fuoco durante i preparativi del pranzo di Santo Stefano. Venti persone sono state evacuate e tra gli intossicati ci sono due bambini.

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 10 del mattino a Sant'Andrea di Campodarsego, nel Padovano, per l'incendio di una palazzina in via Catalana. Nel palazzo andato a fuoco, erano presenti circa 20 persone, tra cui anche tre minori. I residenti sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.

Due bimbi, rimasti intossicati dal fumo, sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono al lavoro le squadre della centrale di Padova e del distaccamento volontario di Borgoricco.

Davanti al palazzo in fiamme sono arrivate due autopompe con un'autobotte. e un'autoscala per un totale di 4 mezzi e 14 operatori. Le persone portate in ospedale a causa dell'intossicazione dovuta al fumo non sono fortunatamente in pericolo di vita. Le fiamme e il fumo hanno avvolto il condominio in quello che doveva essere un giorno di festa: le cause del rogo sono ancora da accertare, ma a questa domanda risponderanno le autorità nelle prossime ore.

Le persone rimaste coinvolte sono state portata a scopo precauzionale in ospedale ma fortunatamente se la sono cavata con poco e hanno potuto subito lasciare il reparto ospedaliero. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco in breve tempo dopo lo scoppio del rogo.

Dovrà essere effettuata nelle prossime ore anche la conta dei danni causati dall'incendio nella palazzina di via Catalana. Stando alle prime informazioni, l'incendio è partito da un appartamento posto al piano terra dove si trovavano tre persone. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il sindaco Valter Gallo, che ha supervisionato le operazioni di soccorso, l'assistenza alle persone rimaste coinvolte e la prima conta dei danni provocati dal rogo scoppiato nell'appartamento.