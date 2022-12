Roberta Tana, malore improvviso: morta a 47 anni la manager del Billionaire di Briatore La donna era nata a Vasto ed è morta in Lombardia, attualmente lavorava al Twiga Beach di Briatore a Forte dei Marmi ed era stata anche al Billionaire di Porto Cervo.

A cura di Biagio Chiariello

Ballerina di danza, manager di locali noti come il Billionaire a Porto Cervo di Flavio Briatore, si è spenta all’età di 47 anni Roberta Tana. Dalle prime informazioni avute sembrerebbe sia stato un malore improvviso, avuto in Lombardia, dove viveva da anni, a causarne il decesso.

Sempre molto attaccata alle sue radici, a Vasto in particolare, il sindaco della cittadina in provincia di Chieti la ricorda così: "Cara Roberta, ora che abiti quell'altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori”, ha scritto sui social Francesco Menna. "Metteva Vasto sempre al primo posto – racconta un amico -, portando qui anche tanti dei suoi amici e dei personaggi con cui aveva modo di collaborare".

Ma in queste ore sono tantissimi i messaggi che ricordano Roberta. Parlano di lei come una "ragazza solare e intraprendente", legata agli amici da sentimenti profondi e sinceri, con la sua grande passione per la danza e un sorriso per tutti.

Gli studi di danza l’avevano portata fino alla Royal Academy di Londra e poi a lavorare in tv, nei corpi di ballo di diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Poi il passaggio ad un altro ambito del mondo dello spettacolo, quello dei club e dei locali. Come hospitality manager ha lavorato nei locali delle più importanti località turistiche. Tra le location più celebri il Twiga Beach Club a Forte dei Marmi,e, come detto, il Billionaire di Flavio Briatore.

Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori aspetti della vicenda e saranno resi noti data e luogo dei funerali.