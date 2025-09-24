Attualità
Ritrovato un corpo nel lago Trasimeno: potrebbe essere un 27enne scomparso dopo la caduta dal gommone

Il corpo di un uomo è stato recuperato nel lago Trasimeno, vicino a Borghetto di Tuoro, in provincia di Perugia. Potrebbe trattarsi di Anton Lyubeev, 27enne estone scomparso il 19 settembre dopo essere caduto da un gommone con due amici. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per l’identificazione.
Un corpo senza vita è riaffiorato dalle acque del lago Trasimeno, nei pressi di Borghetto di Tuoro, a poca distanza dal punto in cui nei giorni scorsi erano iniziate le ricerche di un giovane disperso. L’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da imbarcazioni specializzate e dal nucleo CRA, dedicato al Contrasto Rischio Acquatico, ha consentito il recupero della salma e il trasporto a riva per le operazioni di identificazione. Le autorità hanno confermato che le generalità dell’uomo non sono ancora state ufficializzate, e la priorità resta stabilire con precisione chi fosse e le circostanze della morte.

Tra le ipotesi investigative c’è quella che si tratti di Anton Lyubeev, 27enne estone scomparso venerdì 19 settembre. Il giovane si trovava su un gommone noleggiato a Passignano sul Trasimeno insieme a due amici, un connazionale e una ragazza araba, entrambi maggiorenni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Città della Pieve, intorno alle 17.30, mentre navigavano verso Castiglione del Lago, il 27enne, posizionato a prua, avrebbe perso l’equilibrio, battuto la testa e caduto in acqua. Il gommone, ora sotto sequestro, gli sarebbe passato sopra e da quel momento il giovane non ha più dato segni di vita.

Il ritrovamento odierno è avvenuto durante un sorvolo del lago: i Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo e attivato immediatamente le squadre a terra. Le operazioni, delicate a causa delle condizioni del lago, sono state condotte con rapidità e professionalità, dimostrando la piena capacità di coordinamento tra i vari reparti. Questo passo segna un momento decisivo nelle indagini, che ora dovranno chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. La vicenda, drammatica e dolorosa, sottolinea l’importanza del lavoro costante dei soccorritori impegnati in attività di monitoraggio e recupero, garantendo sicurezza e tempestività in situazioni ad alto rischio.

