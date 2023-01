Ritrovato dopo un mese il cane Black, spaventato dai botti di Capodanno era fuggito per 100 chilometri Il cane Black è tornato a casa dopo quasi un mese e dopo aver percorso 100 chilometri. Fuggito a causa dei fuochi d’artificio esplosi a Capodanno è stato ritrovato sulle sponde dell’Adige.

Quando le speranze di ritrovarlo, ancora vivo e in salute, erano ormai perse, ecco che il piccolo Black ha ritrovato la strada di casa. O meglio, sono stati i suoi proprietari, che in queste settimane non hanno mai fermato le ricerche, a correre da lui quando hanno ricevuto la telefonata da un'associazione animalista: “Signora, abbiamo trovato il suo cane”.

Per comprendere al meglio questa storia bisogna tornare indietro di qualche tempo, anzi di qualche settimana, alla notte di Capodanno. Nel piccolo comune di Santa Giustina in Colle, nel Padovano, vive una famiglia col proprio cane, Black, un pastore tedesco di otto anni. Durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno però l'animale, spaventato dai petardi esplosi intorno all'abitazione della sua piccola famiglia, scappa.

Nonostante le immediate ricerche di lui si perde ogni traccia e, fatta eccezione qualche avvistamento in centro a Padova, gli appelli lanciati sui social dai suoi proprietari con tanto di foto e descrizione non sortiscono alcun effetto. Fino a quando la mattina del 16 gennaio a Legnago, in una buca vicino a Ponte Limoni, in riva all’Adige, due donne scorgono un cane. Pensano si tratti di un animale abbandonato e così allertano la protezione animali che giunge sul posto prelevando il cane e portandolo con sé.

Gli accertamenti successivi, compresa la verifica del microchip, portano a galla un'altra verità. Quel pastore tedesco smagrito e infreddolito ha una famiglia che lo cerca da settimane a oltre 100 chilometri di distanza. Rintracciati i suoi proprietari a Santa Giustina in Colle, questi hanno raggiunto il comune di Legnago per andare a recuperare il piccolo Black. Tanta la commozione al momento del loro incontro, così come la rabbia per l'ennesima vittima dei fuochi d'artificio.

“È emblematica di un problema profondo – il commento di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd – e la vicenda mostra quanto siano dannosi i botti. Prima di Capodanno avevamo lanciato un appello a tutti i sindaci perché li vietassero. Adesso serve una legge nazionale per metterli al bando”.