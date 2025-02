Ritrovata la 15enne scomparsa da Novara una settimana fa, l’annuncio dei familiari: “Ora un po’ di pace”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È stata ritrovata la 15enne scomparsa da Dormelletto, in provincia di Novara, quasi una settimana fa. Lo ha annunciato oggi la stessa famiglia dell’adolescente che da giorni aveva lanciato appelli social in cerca della ragazzina, oltre a presentare formale denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine.

“Ciao a tutti, volevo informare che mia sorella è stata finalmente trovata” ha annunciato infatti nella tarda mattinata di domenica 9 febbraio la sorella della 15enne sui social, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto in questi difficili giorni di ricerche estenuanti. “Grazie e tutti per il supporto e le preghiere in questi giorni” si legge infatti nel messaggio che però non aggiunge altri particolari sul ritrovamento della 15enne.

La famiglia dell’adolescente infatti chiede ora silenzio sulla delicata vicenda della minore. “Abbiamo bisogno di un po’ di pace ora” spiega la sorella che per giorni è stata in primo piano nelle ricerche della ragazzina. La 15enne si era allontanata nella mattinata di lunedì intorno alle 6.30 del mattino dopo essere uscita di casa per andare a prendere l'autobus che avrebbe dovuto portarla a scuola. L'adolescente poi aveva lasciato il cellulare su un sedile del bus per poi scendere a Borgomanero, dove infine si erano perse le sue tracce.

Che la svolta positiva fosse vicina si era capito nei giorni scorsi quando la ragazza era stata vista in un centro commerciale di Padova. Secondo i testimoni, la ragazzina in quel momento era in compagnia del fidanzato 22enne. Gli avvistamenti dei passanti erano stati segnalati alle forze dell'ordine dai genitori della 15enne, in apprensione ormai da lunedì, giorno della scomparsa, e quindi le ricerche si erano concentrate in Veneto dove la giovane era stata già rintracciata lo scorso anno dopo un’altra fuga volontaria.