Ristorante stellato chiuso per blatte a Genova: “Si può sbagliare ma pronti a riaprire subito”

A cura di Antonio Palma

“Chi lavora lo sa: si può sbagliare, un incidente di percorso può succedere ma soprattutto si può sempre migliorare” così lo chef stellato Ivano Ricchebono si è scusato pubblicamente per l’increscioso caso che ha riguardato il suo locale genovese, The Cook, chiuso dall’Asl del capoluogo ligure dopo una ispezione a sorpresa in cui sono state individuate alcune carenze igienico-sanitarie nella struttura.

Dopo la notizia dei giorni scorsi, lo chef, noto anche al pubblico televisivo per la partecipazione ad alcune trasmissioni di cucina, ha voluto esporsi in prima persona scusandosi per l’accaduto ma minimizzando i fatti e assicurando di aver risolto tutto per poter riaprire al più presto.

Alla base della chiusura la presenza di alcune blatte, individuate dagli ispettori durante i controlli nella cucina del ristorante stellato, e il disordine nel magazzino. “Ci hanno contestato un po’ di disordine in magazzino, perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla e hanno trovata una blatta quando stavamo finendo il servizio di pranzo” si è giustificato Ricchebono sottolineando il suo impegno costante nel mantenere sempre pulito il locale in ogni momento.

Secondo lo chef sarebbe stata tutta colpa della merce che era arrivata al ristorante. “La blatta non era nel locale, era arrivata della merce e non avevamo ancora iniziato le pulizie” ha spiegato infatti Ricchebono a Il Secolo XIX, aggiungendo: “È la prima volta che ci succede una cosa del genere in tanti anni di lavoro, non facciamo che pulire e ogni mese effettuiamo le disinfestazioni, tutte certificate. Prendo atto della decisione della Asl e la rispetto. Ma spiace una chiusura così improvvisa, senza mai aver avuto problemi. In più perdendo un week end, che per noi è importante”.

Il locale per ora è chiuso ma conta di riaprire al più presto. “Stiamo sistemano le cose che ci sono state contestate e cercheremo di aprire in settimana” ha aggiunto lo chef che già aveva in programma migliorie strutturali al suo locale e conta di arrivare alla seconda stella: “L’importate è rialzarsi e riprendere meglio di prima".