Momenti di paura questa mattina in una piscina di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, quando molte persone che stavano facendo il bagno hanno cominciato ad accusare crisi respiratorie e malori.

L'allarme è scattato intorno alle 10 presso una struttura che si trova in via Giovanni Falcone. Sul posto si sono recate diverse ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi. Complessivamente diciannove persone – tra cui 16 bambini e tre adulti – sono state trasferite negli ospedali di Rimini, Santarcangelo e Cesena ed hanno fatto ricorso alle cure mediche del caso. Nessuno fortunatamente sembra essere in pericolo di vita. Sul posto anche il reparto speciale dei Vigili del Fuoco specializzato in contaminazioni.

Al momento l'ipotesi più probabile è che ci sia stata un'anomalia nel sistema automatico di pulizia della piscina causando un aumento eccessivo del livello del cloro. Verifiche più precise sono però in corso in queste ore.

Cos'è l'intossicazione da cloro

L'avvelenamento da cloro può causare sintomi in tutto il corpo. I sintomi respiratori comprendono difficoltà di respirazione e formazione di liquido nei polmoni. Quelli all'apparato digerente comprendono bruciore in bocca, gonfiore della gola, mal di gola, mal di stomaco, vomito e sangue nelle feci. L'esposizione alla sostanza può danneggiare anche il sistema circolatorio. I sintomi possono comprendere alterazioni dei livelli di acido nel sangue. L'esposizione al cloro può anche provocare pressione bassa. Inoltre il cloro può danneggiare seriamente gli occhi e causare bruciore e irritazione. Nei casi peggiori può verificarsi una perdita temporanea della vista. L'esposizione al cloro può anche danneggiare la pelle, causando potenzialmente danni ai tessuti, ustioni e irritazione.