Rimini, cadavere carbonizzato in un parco: il corpo avvolto dalle fiamme avvistato da un passante Appartiene a un uomo di 70 anni il cadavere carbonizzato ritrovato in un parco in provincia di Rimini. Ad avvistare il corpo avvolto dalle fiamme un passante che ha poi dato l’allarme. Sulla vicenda indaga la polizia.

A cura di Chiara Ammendola

Appartiene a un uomo di 70 anni il cadavere carbonizzato ritrovato all'interno di un parco nella provincia di Rimini. La macabra scoperta è stata fatta da un passante la scorsa notte che ha notato delle fiamme provenire dall'area verde e si è avvicinato pensando si trattasse di sterpaglie. Inutile l'arrivo dei soccorritori accorsi tempestivamente sul posto: per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Si ipotizza un gesto volontario

Un racconto drammatico quello che il giovane ha fatto alla polizia che ha poi raccolto la sua testimonianza utile a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tutto si è consumato nella notte tra venerdì e sabato scorsi quando, intorno alle 3 di notte, il passante ha notato del fumo e delle fiamme provenire dal parco Pertini, a Rivazzurra, a Rimini. Pensando a un incendio e temendo che potesse espandersi si è avvicinato per capire meglio cosa stesse accadendo, ed è in questo momento che ha scoperto che ciò che stava bruciando non erano piante o sterpaglia ma il corpo di un uomo.

Il cadavere appartiene a un uomo di 70 anni

Nonostante abbia lanciato immediatamente l'allarme per il 70enne poi identificato dalla polizia non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono ora seguite dagli agenti della Questura di Rimini che sono al lavoro per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o se vi siano altre persone coinvolte. L'ipotesi che prevale, al momento, è quella del suicidio: la vittima è un 70enne italiano che viveva nella zona. Ma le indagini vanno avanti per chiarire cosa ci sia dietro questo inquietante episodio.