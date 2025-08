Richiamo per botulino sulla polpa di avocado: 11 ricoveri dopo la Fiesta Latina, grave bimbo 11enne

Il Ministero della Salute ha richiamato la polpa di avocado Metro Chef per sospetta presenza di botulino. Undici le persone intossicate dopo la Fiesta Latina a Monserrato, tra cui un bambino di 11 anni ricoverato in terapia intensiva.

Il bilancio dei casi sospetti di intossicazione da botulino legati alla "Fiesta Latina" è salito a undici. La manifestazione di street food si è tenuta a Monserrato, in provincia di Cagliari, tra il 22 e il 25 luglio. Dopo i primi otto ricoveri, altri tre pazienti si sono rivolti il 1° agosto ai pronto soccorso degli ospedali Brotzu e Duilio Casula, accusando sintomi compatibili con un’intossicazione da Clostridium botulinum.

L’attenzione degli investigatori e delle autorità sanitarie si concentra su una salsa guacamole distribuita in uno degli stand dell’evento, proposta come accompagnamento ai tacos messicani. L’ipotesi principale riguarda una polpa di avocado industriale, utilizzata nella preparazione e potenzialmente contaminata.

Tra i pazienti in condizioni più critiche ci sono una quattordicenne e un bambino di 11 anni. Quest’ultimo è stato trasferito con urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono gravi: il piccolo è intubato, sedato e sottoposto a monitoraggio costante, con prognosi riservata.

Richiamo ufficiale del Ministero della Salute

A seguito dei casi accertati, il Ministero della Salute ha emesso un richiamo precauzionale per la Polpa di Avocado Metro Chef, prodotta dall’azienda olandese Salud Food Group Europe. Il provvedimento è stato adottato per la possibile presenza di tossina botulinica nel prodotto.

Si tratta di confezioni da 1 kg in buste di plastica, commercializzate nei 40 punti vendita Metro presenti in Italia. La catena, attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso, serve principalmente operatori professionali della ristorazione, come ristoranti, catering, food truck, gastronomie e tavole calde.

Le autorità invitano chiunque abbia acquistato o utilizzato il prodotto incriminato a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita. Proseguono intanto le analisi di laboratorio e le verifiche sanitarie per confermare la contaminazione e ricostruire l'esatta catena di distribuzione della polpa di avocado potenzialmente responsabile.