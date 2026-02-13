Richiamate mazzancolle surgelate per rischio chimico: l’avviso del Ministero della salute

Come spiega l’avviso di richiamo, il ritiro dal commercio dei crostacei sgusciati e surgelati è stato disposto a causa della possibile presenza di Enterotossine staffiloccociche.

Il Ministero della Salute ha annunciato l'immediato richiamo dal mercato di un lotto di mazzancolle surgelate a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori. Oggetto del ritiro dal mercato sono le Mazzancolle tropicali sgusciate devenate congelate IQF (Litopenaeus vannamei) P&D (36/40-41/50-51/60) vendute a marchio Los Marineros.

Il pesce surgelato oggetto dell'avviso di richiamo è importato e commercializzato dalla ditta Gelpiave srl con sede a Oderzo, in provincia di Treviso, ma il produttore delle mazzancolle è la società "L’oro Del Pacifico Oropac S.A.S. – Ecuador" con sede dello stabilimento nella provincia di Guayas (marchio di identificazione dello stabilimento: 103739).

Come spiega l'avviso di richiamo, datato 10 febbraio e pubblicato ieri sul portale web del ministero dedicato alle allerte alimentari e ai richiami precauzionali disposti da parte dei produttori, il ritiro dal commercio dei crostacei sgusciati è stato disposto a causa della possibile presenza di Enterotossine staffiloccociche.

Leggi anche Allarme salmonella per uova fresche, richiamo segnalato dal Ministero della Salute

L'alimento richiamato dal commercio è venduto in confezioni surgelate da 750 grammi ciascuna. Il lotto interessato dall'avviso è quello con numero LE0000610, prodotto il 12 agosto 2025 e con scadenza fissata al 12 agosto 2027. Le confezioni oggetto del richiamo sono state già ritirate da supermercati e negozi ma per chi fosse in possesso del lotto sopra indicato, l'avvertimento di non consumare le mazzancolle ma di restituire le confezioni al punto vendita.

Consigli fondamentali perché le enterotossine stafilococciche sono tossine prodotte principalmente dal Staphylococcus aureus in alimenti contaminati e sono resistenti alla cottura e al congelamento. L'ingestione causa una rapida intossicazione alimentare con vomito, diarrea e dolori addominali.