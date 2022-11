Ricercato da vent’anni, pluriomicida si presenta all’Ufficio immigrazione di Padova: arrestato Si è presentato all’Ufficio immigrazione di Padova per richiedere il permesso di soggiorno, e durante i controlli gli agenti hanno scoperto che il 46enne cinese era ricercato per omicidio in tutto il mondo.

Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per omicidio, ma Xiangyou Du, cittadino cinese di 46 anni, si è presentato presso l'Ufficio immigrazione di Padova per richiedere il permesso di soggiorno che gli era stato negato precedentemente sia a Cosenza che a Prato. Questa volta però ad attenderlo ha trovato gli agenti della Squadra Mobile che lo hanno arrestato per l'omicidio di una coppia e del loro figlio, e precedentemente di un'altra donna.

Il triplice omicidio risale al 2001 quando l'uomo viveva ancora Cina. I corpi senza vita delle vittime furono rinvenuti nella loro casa di Dengta, città di Liaoyang provincia di Lioning. Dopo 8 anni, nel febbraio del 2009, gli inquirenti riuscirono a collegare quelle morti con un altro precedente omicidio, commesso nel 1996 nella città di Dalian ai danni di una donna.

Attraverso la successiva comparazione del Dna, nel marzo del 2020, Xiangyou Du fu individuato quale autore degli omicidi e per questo nei suoi confronti fu emesso dall'Ufficio di Sicurezza nazionale cinese un mandato di arresto per omicidio volontario, punito dal codice penale cinese con la pena di morte o l’ergastolo. L’Interpol cinese ne ha esteso le ricerche in ambito internazionale, con richiesta di cattura per la successiva estradizione.

Il 46enne datosi alla fuga è stato infine trovato in Italia dove questa mattina aveva raggiunto l'Ufficio immigrazione di Padova per richiedere il permesso di soggiorno. Durante i controlli di rito, i poliziotti hanno scoperto che su di lui pendeva un mandato d'arresto e lo hanno fermato con l'accusa di omicidio volontario: arrestato in via provvisoria a fini estradizionali, l’uomo è stato portato nel carcere di Padova e messo a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Venezia.