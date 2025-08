Riccardo Pulvini trovato morto in casa a Londra: disposta l’autopsia sul corpo del 33enne

Il corpo di Riccardo Pulvini, 33enne originario di Noventa Vicentina, è stato trovato nel suo appartamento di Londra, dove si era trasferito nel 2011. Il cadavere è stato scoperto lo scorso venerdì. Sarà l’autopsia fissata per martedì 5 agosto a fare luce sulle possibili cause del decesso. Il padre del giovane: “Stiamo aspettando risposte”.

Riccardo Pulvini, il 33enne italiano trovato morto a Londra.

Riccardo Pulvini, 33enne originario di Noventa Vicentina, è stato trovato morto nel suo appartamento di Londra, dove si era trasferito nel 2011. Il cadavere è stato scoperto lo scorso venerdì.

Sarà l’autopsia fissata per oggi, martedì 5 agosto, a fare luce sulle possibili cause del decesso. "Venerdì abbiamo ricevuto una chiamata dai carabinieri di Noventa Vicentina, che erano stati contattati dalla Farnesina", ha raccontato il padre del 33enne, Giuseppe.

"Non possiamo salire a Londra fino a quando non fanno l’autopsia. Stiamo aspettando risposte, il prima possibile speriamo di andare", ha aggiunto ancora l'uomo, intervistato dal Corriere del Veneto.

Riccardo Pulvini si era trasferito nella capitale britannica nel 2011, aveva lavorato inizialmente come cameriere e poi come chef. Dopo diversi anni era diventato visual merchandising dei grandi magazzini di lusso Harrods.

Nel 2014 aveva scoperto di essere sieropositivo e nel 2018 aveva partecipato a una campagna di sensibilizzazione e di normalizzazione dell’Hiv, "Hiv is: just a part of me”, voluta da Gilead, società biofarmaceutica americana che fa ricerche sulle nuove metodologie medicinali.

"Ho accettato di partecipare a questa iniziativa per sensibilizzare i giovani sull’Hiv e sul fatto che si può condurre una vita quasi normale anche da sieropositivi, prendendo le medicine e seguendo un’alimentazione equilibrata e sana", diceva in un video.

La morte del 33enne ha scosso profondamente la comunità di Noventa Vicentina. "La notizia per noi è stata sconcertante, a nome di tutta l’amministrazione esprimiamo le condoglianze. La famiglia Pulvini è molto conosciuta nella comunità, sia per l’attività commerciale, sia per Giuseppe, capogruppo degli alpini Masotto", ha commentato il sindaco Mattia Veronese.