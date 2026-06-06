Riccardo Branchini scomparso, trovato un paio di boxer nella zona del Furlo dalla mamma: chiesto l’esame del Dna

La madre di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso nel 2024, ha trovato nella zona del Furlo un paio di boxer. L’indumento è stato consegnato in Procura, chiesto l’esame del Dna. Pambianchi a Fanpage.it: “Non è detto che siano suoi, aspetto risposte”.

Da sinistra: Federica Pambianchi insieme al figlio Riccardo; i boxer trovati dalla mamma.

Un paio di boxer di colore nero sono stati trovati giorni fa nei pressi della Gola del Furlo da Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024. Non è chiaro se appartengano veramente al ragazzo, la madre ha chiesto di svolgere accertamenti sull'indumento.

"Abitualmente, quasi ogni giorno, vado lì intorno a cercare qualcosa che possa appartenergli. – ha spiegato Pambianchi a Fanpage.it – Domenica scorsa ho trovato un paio di boxer. Non è detto che siano suoi, io li ho mandati in Procura e sto aspettando risposte. Ma il modello e la taglia sono gli stessi".

Dopo la scomparsa, nell'auto del 19enne, trovata nei pressi della diga del Furlo, erano stati rinvenuti vestiti, portafoglio e cellulare. Mancavano però canottiera, calzini, mutande e occhiali.

I boxer, come spiegato dalla mamma, sono stati consegnati a chi sta indagando sulla scomparsa per fare in modo che venga svolto un esame del Dna. Durante questi lunghi anni di indagini gli investigatori, infatti, hanno acquisito il suo spazzolino da denti e la mascherina dentale nell'eventualità in cui dovessero essere svolti questi accertamenti.

Riccardo Branchini

"Prima della scomparsa Riccardo tendeva a comprare le cose da solo, calzini, mutande. Non posso dire con certezza che i boxer siano suoi, ma a casa ho modelli identici, di varie marche. Ora sto aspettando che mi facciano sapere", ha detto ancora la mamma del 19enne.

Le ultime settimane sono state molto dure per Pambianchi, come ci spiega lei stessa: "Prima la risposta negativa allo svuotamento, poi la richiesta di archiviazione dell'indagine per istigazione al suicidio. E ora questo. Sono distrutta, trovare questi boxer mi ha gettato nello sconforto, sto proprio male".

Sul fronte giudiziario infatti l'avvocata della famiglia, Elena Fabbri, sta valutando se fare opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento ancora senza indagati, avanzata dalla Procura di Urbino.

Ma anche nel caso in cui venisse effettivamente archiviata, la famiglia fa sapere che non si arrenderà e continuerà a cercare il 19enne con tutti i mezzi a disposizione.

I familiari non si arrendono nemmeno per quanto riguarda lo svuotamento della diga del Furlo per verificare se il corpo del ragazzo si trovi sul fondo. Una richiesta avanzata anche nelle scorse settimane, prima accolta e poi rifiutata dalla provincia di Pesaro e Urbino.

Il dietrofront sarebbe motivato dalla tutela della fauna ittica, tempi e modalità delle operazioni di svuotamento non sarebbero conformi alle misure di mitigazione.

"Se ci fosse lo svuotamento della diga, potrei ottenere delle risposte: se mio figlio si fosse tolto la vita sarebbe il dolore più grande, ma potrei dargli una degna sepoltura. Se invece in quella diga non ci fossero sue tracce, continuerei a cercalo con uno spirito diverso, sapendo che è fuori da qualche parte ancora in vita", aveva detto Pambianchi a Fanpage.it giorni fa.

La famiglia di Riccardo ha lanciato una petizione nelle scorse settimane per chiedere ancora una volta che la diga sia svuotata: "Non è richiesta alcuna donazione: servono solo firme e condivisioni. Grazie di cuore a chi potrà aiutare e sostenere questa causa", ha scritto la mamma del ragazzo su Facebook. Al momento ha raccolto oltre 2mila firme.