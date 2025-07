“Riccardo Branchini era a una festa”, nuova segnalazione sul 20enne scomparso: la reazione della mamma

Riccardo Branchini

Arriva una nuova presunta segnalazione sul caso di Riccardo Branchini, il ragazzo di 20 anni di Acqualagna scomparso il 12 ottobre 2024. Il giovane sarebbe stato avvistato a una festa in piazza a Sassoferrato, nell'Anconetano.

La nuova segnalazione sembra sia stata fatta ai Carabinieri del posto. A parlarne è stato il parroco don Umberto Rotili che ha lanciato un appello social, come riporta Il Messaggero.

Il sacerdote ha scritto: "Ieri sera eravamo in tanti in piazza Matteotti per il talk show filosofico. Questa mattina dai Carabinieri ho ricevuto la segnalazione che il ragazzo scomparso al Furlo (Riccardo Branchini, ndr) era presente in piazza Matteotti".

"Se qualcuno di voi pensa di averlo visto e riconosciuto, mi faccia sapere perché stiamo cercando di aiutare la famiglia a ritrovarlo. – aggiunge – Speriamo che sia tutto vero perché la famiglia di Riccardo vive nella disperazione".

Il 12 ottobre il ragazzo si era allontanato in macchina, dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici. La sua auto era stata ritrovata il mattino dopo, poco lontano dalla diga del Furlo, nei pressi della centrale idroelettrica.

Da quel momento, le ricerche del giovane sono proseguite senza sosta, non solo in Italia, ma anche in Europa. Il 20enne, stando alle ultime novità, non si sarebbe suicidato, come si pensava all'inizio della vicenda, ma potrebbe essere ancora vivo.

Negli scorsi mesi era emersa infatti una segnalazione particolarmente importante: una signora avrebbe raccontato agli inquirenti di aver incontrato Branchini in Svizzera e di avergli dato un passaggio.

"Dall'analisi dei dispositivi sono state trovate ricerche fatte due giorni prima della scomparsa: Riccardo non cercava come togliersi la vita bensì tutta una serie di indirizzi in Italia e all'estero nonché treni, aerei, bus e ostelli che sembrava quasi organizzare una fuga", aveva raccontato qualche tempo fa a Fanpage.it l'avvocata della famiglia, Elena Fabbri.

"Pensiamo anche che questo piano sia stato organizzato con l'aiuto di qualcuno", aveva aggiunto ancora la legale. La notizia della nuova segnalazione è arrivata attraverso la stampa anche alla mamma del ragazzo, Federica Pambianchi.

Riccardo Branchini insieme alla madre, Federica Pambianchi.

"Magari fosse che qualcuno ha visto Riccardo. Ho un tuffo al cuore. Tornerei a vivere. Adesso sono alle prese lungo la spiaggia di Rimini e Riccione con la distribuzione dei volantini nella speranza che qualcuno possa darmi un aiuto", ha detto la donna.

In uno dei numerosi appelli pubblicati sui social dalla mamma, si legge: "Se qualcuno dovesse vederlo o anche solo pensasse di riconoscerlo, lo preghiamo di fare una foto da inviare a sua mamma al cell +39 3384642321, di contattare subito le forze dell'ordine, o l'avvocato della famiglia, Elena Fabbri, al numero +39 3452688553″.