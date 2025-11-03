Attualità
Rapito da una baby gang la notte di Halloween, 15enne invalido torturato per ore e gettato nel fiume

Torturato per ore e costretto a immergersi nel fiume a torso nudo da una baby gang. È quanto sarebbe accaduto a un 15enne invalido a Moncalieri, nel Torinese, nella notte di Halloween. Indagano i Carabinieri. Il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e minacciato con un cacciavite: gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia.
A cura di Eleonora Panseri
Torturato e costretto a immergersi nel fiume a torso nudo da una baby gang che lo avrebbe tenuto in ostaggio per ore. È quanto sarebbe accaduto a un ragazzo invalido di 15 anni a Moncalieri, nel Torinese, nella notte di Halloween (venerdì 31 ottobre).

A quanto si apprende, sui fatti indagano i Carabinieri. Stando a quanto denunciato dalla madre, il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e poi minacciato con un cacciavite.

I giovani del gruppo gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia. Non contenti, sempre secondo quanto riferito dalla donna, il 15enne sarebbe stato costretto a immergersi nel Po a torso nudo e infine riportato alla stazione di Porta Nuova, dove gli avrebbero poi restituito il telefonino.

Un racconto sul quale i militari dell'Arma hanno avviato accertamenti. "Quando l’ho visto è stato uno choc. Voglio solo giustizia", ha detto la mamma, come riporta il Corriere Torino.

Il ragazzo, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe stato convinto da un compagno di scuola a non andare a casa del nonno la sera del 31 ottobre ma a seguirlo in un appartamento dove non c’erano adulti. Insieme a loro anche un ragazzo e una ragazza.

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia che i tre potrebbero aver girato anche un video che documenta abusi peggiori di quelli raccontati. Un elemento che non è stato riportato nella denuncia e che sarebbe ancora da verificare.

"Perché tutta questa cattiveria verso un ragazzo debole? Lo hanno adescato facendosi passare per amici e lui era contento. – ha detto ancora la mamma – Sapevo che sarebbe dovuto andare dal nonno e solo il mattino dopo ho scoperto che non era mai arrivato a casa".

"Il mio cuore si è fermato. – ha aggiunto – Ringrazio Dio che mio figlio è vivo, ma nel cuore ho tanta rabbia e dolore".

