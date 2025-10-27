Ragnatele, blatte e ingredienti senza etichetta: chiuso panificio a Quartu, sequestrati 70 chili di alimenti
Un panificio del centro di Quartu Sant'Elena (Cagliari) è stato chiuso dai carabinieri del Nas per via di gravi carenze igienico-sanitarie, scoperte durante un'ispezione. I militari hanno sequestrato 70 chili di prodotti alimentari, che erano privi dell'etichetta con ingredienti, lotto e scadenza. Si trattava non solo di pane, ma anche di carni lavorate, formaggi e prodotti ittici, per un totale di 1000 euro di valore.
Ma a mettere a rischio la sicurezza alimentare erano anche le condizioni in cui versava il locale. Secondo quanto riportato dagli agenti del Nas, in quei 60 metri quadri c'erano polvere accumulata e ragnatele, così come di resti di vecchie lavorazioni.
Ma soprattutto, il panificio era infestato dalle blatte, che esponevano gli ingredienti e i cibi preparati al rischio di contaminazione crociata. Il tutto era aggravato dalla presenza di materiali di imballaggio inutilizzati e accumulati l'uno sull'altro.
Per questi motivi, oltre al sequestro degli alimenti, è stata disposta anche la sospensione delle attività sia di produzione che di vendita così come 2500 euro di sanzioni amministrative.