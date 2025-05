video suggerito

Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano: era scomparso ieri, indagini in corso Il cadavere di un ragazzo fiorentino di 27 anni, scomparso di ieri, è stato trovato in un'area boscosa di Rosignano (Livorno), a poca distanza dall'abitazione di una familiare. Indagini in corso per capire le cause della morte, nessuna pista esclusa.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Rosignano (Livorno), dove nel pomeriggio di oggi è stato trovato morto un ragazzo fiorentino di 27 anni di cui ieri era stata denunciata la scomparsa. I familiari, secondo le prime indiscrezioni, lo cercavano senza sosta e sarebbe stato uno di loro a trovare il corpo senza vita del giovane. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri e le unità di soccorso del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Poco distante dal cadavere – sulla via delle Spianate – c'era la sua macchina. È possibile che abbia parcheggiato in modo ordinato l'auto e poi abbia chiuso la vettura, quindi si sarebbe addentrato in un terreno con della vegetazione. A pochi metri di distanza si troverebbe l'abitazione di una familiare. Sempre secondo quanto emerge, nella zona era abbastanza conosciuto perché vi abita la sorella ed era solito recarvisi da Firenze anche per trascorre dei periodi.

Il medico legale che ha effettuato un primo esame esterno non avrebbe trovato segni evidenti di aggressioni o ferite, né di arma da fuoco. Tuttavia gli accertamenti sono all'inizio. Il magistrato di turno della procura di Livorno è stato informato. L'area è stata isolata per eventuale rintraccio di reperti. Non si esclude nessuna pista, a cominciare dall'allontanamento volontario e dal gesto estremo. Gli investigatori comunque aspettano di conoscere le indicazioni del primo referto del medico legale. Non è escluso che la procura possa decidere di disporre l'autopsia per chiarire le cause di un decesso che al momento risulta avvolto dal mistero.