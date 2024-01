Ragazzo di 21 anni precipita da un balcone e muore ad Alessandria: indagini in corso Nella notte tra sabato 6 e venerdì 7 gennaio, intorno alle 4, un ragazzo di 21 anni è precipitato dal balcone di un appartamento ed è morto. Il fatto è accaduto ad Alessandria, a pochi passi dal centro città. Sono in corso le indagini della polizia scientifica. Pare che al momento della caduta fossero presenti alcuni connazionali del giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Sono state affidate alla squadra Mobile della polizia di Alessandria le indagini volte ad accertare le circostanze e la dinamica di quello che, al momento, sembra un tragico incidente, in cui ha perso la vita un ragazzo di 21 anni.

Il giovane, di origini romene, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio, intorno alle 4, è precipitato dal secondo piano di un appartamento che si trova in un caseggiato nel centro della città piemontese, in via Parma, a pochi passi dalla Cattedrale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia scientifica che hanno delimitato l'area per occuparsi dei rilievi del caso. Secondo quanto riferisce La Stampa, sembra che il giovane, che di professione faceva l'operaio, fosse da poco arrivato in città dalla Romania.

Gli investigatori hanno acquisito le testimonianze di alcuni condomini del palazzo e tra queste ci sarebbe anche la persona che ha allertato i soccorsi nel cuore della notte. Secondo quanto si apprende, nell'appartamento da dove il ragazzo è caduto erano presenti anche alcuni connazionali del 21enne che sono stati a loro volta ascoltati dalle forze dell'ordine. Al momento non si conoscono altri particolari.

In aggiornamento.