Ragazzo di 19 anni trovato morto in strada a Prato, si ipotizza caduta dall'alto: nessuna pista esclusa Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto in strada nella serata di domenica 11 agosto a Prato. Il cadavere del 19enne è stato scoperto poco prima delle 23, in via delle Badie, nella zona sud della città toscana. È probabile che sia caduto dall'alto. Indagano i carabinieri, la Procura ha disposto l'autopsia.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto in strada nella serata di ieri, domenica 11 agosto, a Prato. Il cadavere del 19enne è stato scoperto poco prima delle 23, in via delle Badie, nella zona sud della città toscana. Il giovane era riverso sul selciato, privo di vita, per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. È probabile che sia caduto dall'alto.

Adesso sulla vicenda stanno indagando i militari dell'Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura locale, che mantengono il massimo riserbo sull'accaduto. Alcune informazioni, tuttavia, sono trapelate dagli ambienti investigativi. Gli accertamenti sono in corso anche con la raccolta di testimonianze.

Secondo quanto emerso da un primo esame esterno, sul corpo del 19enne sarebbero state riscontrate diverse lesioni che sarebbero compatibili con l'ipotesi della caduta dall'alto.

Da quanto si apprende, il ragazzo, di origini cinesi, sarebbe precipitato dall'ultimo piano di un'abitazione situata in un piccolo condominio di tre piani, abitato sia da famiglie italiane che cinesi, con alcune attività commerciali al piano terreno.

Poco prima del decesso sembra che stesse trascorrendo la serata insieme un altro giovane, un connazionale, che verrà sentito dagli inquirenti nelle prossime ore, come riporta il Corriere fiorentino.

Pare che entrambi i ragazzi fossero alterati da sostanze alcoliche, ma chi indaga spera di ottenere dall'amico del 19enne informazioni per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti la caduta.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Il lavoro degli investigatori procede in tutta le direzioni, nessuna pista è esclusa: da quella del suicidio a quella dell'omicidio, sia esso colposo o volontario.

L'autorità giudiziaria ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del ragazzo. Sulla salma nelle prossime ore verranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari a fare luce sull'esatta dinamica di quello che, al momento, sembra un tragico incidente. Bisognerà anche verificare che sul cadavere del 19enne non vi siano altre ferite, oltre a quelle causate dalla caduta.