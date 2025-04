Ragazza di 14 anni sbranata da una leonessa in Kenya: i resti trovati vicino a un fiume, si cerca l’animale

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella periferia di Nairobi. Qui una ragazza di 14 anni sarebbe stata uccisa da una leonessa. Lo riferisce il Kenya Wildlife Service (KWS).

Stando alle prime informazioni, l'adolescente si trovava in un ranch vicino al Parco nazionale di Nairobi quando sarebbe stata afferrata dall'animale. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stato un altro ragazzo che ha dato subito l'allarme: i ranger si sono messi sulle tracce della leonessa e poco dopo hanno trovato i resti della 14enne vicino al fiume Mbagathi.

Al momento l'animale non è stato ancora trovato: le forze dell'ordine del posto hanno detto di aver teso una trappola e di aver inviato delle squadre di ricerca nella zona. Intanto tutta l'area – come riporta la Bbc – è stata messa in sicurezza per evitare altri attacchi.

Le autorità del posto hanno fatto sapere che i leoni entrano spesso in conflitto con gli esseri umani, soprattutto per quanto riguarda il bestiame, ma non è comune che le persone vengano uccise. Si cerca di capire quindi cosa sia successo. Certo è che il Parco nazionale di Nairobi si trova a soli 10 chilometri dal centro città, ma almeno su tre lati è recintato proprio per impedire agli animali di accedere nel centro abitato. Come però sarebbe successo ora. Non si tratta però dell'unica tragedia di questi giorni.

Il KWS ha anche riferito che un uomo di 54 anni è stato ucciso da un elefante. L'elefante si trovava vicino a Nyeri, circa 130 km a nord di Nairobi, quando avrebbe attaccato l'uomo. La vittima purtroppo non è riuscita a sopravvivere alle gravissime ferite riportate.