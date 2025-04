Non risponde agli amici, studente di 21 anni trovato morto in casa a Ferrara: disposta autopsia

video suggerito

Dramma lunedì 14 aprile a Ferrara. Un ragazzo di ventuno anni, originario della Puglia ma che viveva a Ferrara dove era iscritto all’Università, è stato trovato morto in casa. Il giovane era nell’appartamento che condivideva con altri coetanei.

Sul corpo dello studente non sarebbero stati trovati segni di violenza, per tentare di chiarire quanto accaduto è stata disposta l’autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore. Secondo una prima ricostruzione, a dare l’allarme lunedì sono stati alcuni amici del ventunenne, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Alcuni studenti – stando a quanto ricostruiscono oggi le cronache locali – quel giorno lo aspettavano per le 16 per studiare insieme, ma all’appuntamento il ragazzo pugliese non è mai arrivato. Non rispondeva neppure al telefono e sui social non risultava attivo da ore. Tutti elementi che hanno chiaramente fatto preoccupare gli amici, che a quel punto hanno chiesto aiuto ai carabinieri che sono intervenuti nell’appartamento.

Lo studente sarebbe stato solo in casa: i suoi coinquilini, a quanto si apprende, erano già andati via in vista delle vacanze pasquali. Per aprire la porta si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco: il ragazzo era nella sua camera da letto, purtroppo ormai già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori con un’ambulanza, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.