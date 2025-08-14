Attualità
Ragazzo di 17 anni pubblica online foto intime della ex: lei lo accoltella in un parco pubblico

Una ragazza ha accoltellato con un cacciavite l’ex di 17 anni dopo che questo aveva postato sul web sue foto intime: tutto è avvenuto in un parco giochi isolato in una laterale di via Soldati, in centro a Salgareda, in provincia di Treviso. Il giovane non è in pericolo di vita.
A cura di Giorgia Venturini
Una ragazza ha accoltellato l'ex compagno dopo che questo aveva postato sul web sue foto osé. I momenti di paura sono successi in un parco giochi isolato in una laterale di via Soldati, in centro a Salgareda, in provincia di Treviso. Qui la giovane ha raggiunto l'ex, ovvero un ragazzo di 17 anni straniero e residente a Ceggia, e lo ha pugnalato più volte con un cacciavite. Stando alle prime informazioni lo avrebbe colpito al petto, alle braccia e alla spalla.

Il 17enne ha gridato chiedendo aiuto vicino al cancello di un'abitazione. I residenti quindi sono usciti preoccupati e hanno lanciato l'allarme. Il primo a soccorrerlo è stato un uomo che gli ha tamponato la ferita con un asciugamano. Intanto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Fortunatamente non è i pericolo di vita. 

Intanto la giovane è tornata a casa dopo l'aggressione, dove poi più tardi l'hanno trovata i carabinieri. Era in evidente stato di agitazione. Nei suoi confronti è scattato l'arresto. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Sono stati sentiti anche i ragazzi che al momento dei fatti erano con i due giovani, entrambi minorenni. Nel frattempo è stata allertata la procura per i minori di Venezia.

