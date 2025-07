Ragazzo di 15 anni muore sulle montagne in Valle d’Aosta: aveva chiamato i genitori dicendo di essersi perso

Foto di repertorio

Tragedia in montagna, sulla Becca di Viou, una delle vette (2.856 metri) che sovrastano la piana di Aosta, nel territorio comunale di Saint-Christophe. Un ragazzo di 15 anni straniero è stato trovato senza vita nella mattina di oggi 23 luglio dopo essere precipitato ieri da un sentiero con diverse difficoltà tecniche. Subito è scattato l'allarme e si sono attivate le ricerche dei soccorritori: sono stati impegnati il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, il corpo forestale e i vigili del fuoco.

A dare l'allarme ieri sera erano stati i genitori a cui il ragazzo aveva telefonato dicendo di essersi perso. Dopo ore e ore di ricerca, il corpo è stato individuato oggi da un sorvolo in elicottero a circa 2000 metri. La salma è stata recuperata, verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Al momento sembrerebbe che il giovane sia scivolato, il sentiero era comunque molto impegnativo. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.