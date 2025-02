video suggerito

Ragazzo accoltellato nella notte in una discoteca: è gravissimo, in fuga l'aggressore Un ragazzo di 26 anni si trova in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato al fianco mentre si trovava in discoteca. I carabinieri stanno cercando i responsabile dell'aggressione.

A cura di Giorgia Venturini

Notte di paura in una discoteca in Friuli. Qui un giovane di 26 anni è stato accoltellato gravemente: si trova ora in ospedale in gravissime condizioni, è ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto in una discoteca di Tavagnacco, in provincia di Udine. Cosa sia successo nel dettaglio è ancora tutto da chiarire. Al momento si sa però che il 26enne, cittadino egiziano residente a Cervignano in provincia di Udine, è stato colpito con un fendente al fianco destro.

Subito è scattato l'allarme al 112 e la centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica. I sanitari hanno stabilizzato il 26enne sul posto per poi decidere del trasferimento con la massima urgenza in ospedale. Intanto sono stati allertati anche i carabinieri che sono al lavoro per cercare di ricostruire nei particolari l'accaduto e risalire al responsabile dell'accoltellamento. Resa da capire se i due si conoscevano e se fosse scoppiata una lite. Ancora sconosciuta l'arma utilizzata per l'accoltellamento.

Fondamentali saranno le testimonianze di altre persone presenti nel locale e le telecamere di video sorveglianza dentro e fuori la discoteca. Finora il responsabile resta ancora ricercato. Intanto si spera che il 26enne riesca a riprendersi dopo le cure dei medici.