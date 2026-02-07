Ragazzini di 13 e 15 anni picchiano un coetaneo due volte in tre giorni: pugni e calci fuori scuola

Due minorenni di 13 e 15 anni sono stati denunciati a Bassano del Grappa per aver aggredito un coetaneo di 15 anni in due episodi ravvicinati, fuori dal centro e all’uscita da scuola, sferrandogli pugni e calci.

immagine di repertorio

Due giovanissimi, di 13 e 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Bassano del Grappa alla Procura minorile di Venezia per percosse aggravate in concorso, dopo aver aggredito un loro coetaneo di 15 anni in due distinti episodi, a distanza di pochi giorni.

Il primo episodio risale al 10 gennaio, quando il ragazzo stava passeggiando nel centro della città. Dopo un diverbio scaturito per futili motivi, i due coetanei lo hanno strattonato e gli hanno strappato il cappuccio del giubbotto. La situazione, dopo la breve aggressione, sembrava essersi placata.

Tre giorni dopo, il 13 gennaio, i due aggressori hanno atteso la vittima nei pressi della scuola frequentata dal quindicenne. Notati dalla finestra, il ragazzo ha cercato di ritardare l’uscita, sperando di evitare l’incontro, ma una volta all’esterno è stato avvicinato e invitato a seguirli in un parco vicino. Al rifiuto, uno degli aggressori lo ha colpito con un pugno al volto, continuando a sferrargli calci e pugni mentre il ragazzo tentava di rientrare a scuola. In un momento particolarmente pericoloso, è stato sgambettato da uno dei due e rischiava di finire investito da un’auto in transito. L’aggressione è terminata solo con l’intervento del personale scolastico, che ha allertato immediatamente i carabinieri.

I militari, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte, hanno ricostruito con precisione gli episodi. La combinazione di immagini e dichiarazioni ha permesso di identificare i due minorenni, che sono stati deferiti alla Procura per i Minorenni di Venezia per il reato di percosse aggravate in concorso.