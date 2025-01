Ragazzina di 12 anni travolta da un’auto sulle strisce pedonali a Torino: ricoverata in gravi condizioni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Una ragazzina di 12 anni è stata investita da un'auto a Torino, all'angolo tra corso Grosseto e via Chiesa della Salute. L'incidente si è verificato intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 31 gennaio.

La giovanissima studentessa è stata travolta dalla vettura, una Ford Venus, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Dopo l'impatto, è finita sul cofano del mezzo e ha sbattuto violentemente la testa, prima di cadere sull’asfalto.

Le persone presenti sul posto che hanno assistito alla scena hanno lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Gli operatori sono giunti sul posto a bordo dell'ambulanza della Croce verde di Villastellone e hanno trovato la ragazzina cosciente ma poco responsiva.

La famiglia è stata immediatamente avvisata e la 12enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale infantile Regina Margherita in gravi condizioni. Nel nosocomio è stata sottoposta a una Tac ed è stata ricoverata in prognosi riservata.

Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, che hanno riportato una prima diagnosi fatta subito dopo l'incidente, la ragazzina sarebbe sveglia e sempre cosciente, non in pericolo di vita. Avrebbe tuttavia riportato un grave trauma cranio-facciale e fratture multiple. Nelle prossime ore dovrebbe entrare in sala operatoria per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Sulla stessa strada nei mesi scorsi ci sono stati diversi altri investimenti di pedoni, come ricorda il Corriere Torino. Lo scorso giugno Romica Baltatescu, 59 anni, era stata investita e uccisa da un furgoncino elettrico in corso Grosseto, all'altezza del numero 295. Poche settimane fa, invece, anche lui lungo la stessa strada, un ragazzo di 26 anni era stato investito nel controviale da un’auto che poi si era scontrata contro un palo della luce.