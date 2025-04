video suggerito

Muore a 51 anni travolto da uno scooter sulle strisce pedonali: Stefano Lari stava andando al lavoro Stefano Lari è morto mentre si stava recando al lavoro: è stato travolto da uno scooter sulle strisce pedonali, nei pressi del suo negozio a Livorno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Stefano Lari @Facebook

Martedì un 51enne è morto travolto da uno scooter davanti al suo negozio. Il suo nome era Stefano Lari, livornese titolare dell'omonimo salone di parrucchiere su viale Carducci a Livorno. Ha perso la vita in un incidente all'altezza dell’ingresso del Parco Pertini. Fatale è stato l'impatto con un motociclo guidato da un ventenne, proprio mentre si stava recando al lavoro. Stava attraversando sulle strisce pedonali.

Dopo le prime manovre di soccorso dei volontari della Croce Rossa e della Misericordia di Antignano immediatamente sollecitati dai passanti, l'uomo è stato portato all'ospedale di Livorno. Lì si è spento mercoledì 23 aprile, nel reparto di Rianimazione: troppo gravi le ferite riportate, dovute sia allo scontro col mezzo che alla caduta sull'asfalto. Sbattendo la testa, infatti, si era generato un importante trauma cranico. Lascia la sorella Maria e la nipote Serena.

Stefano Lari @Facebook

La morte dell'uomo ha lasciato una profonda commozione in tutti i cittadini, che lo conoscevano benissimo. Oltre a essere un punto di riferimento come parrucchiere, era anche un appassionato di pesca sportiva dunque era conosciuto nell'ambiente: ex atleta del Tirrenia Casting e del Pegaso, da qualche anno faceva parte della squadra Top Casting Toscana Asd guidata da Cristiano Biasci.

Proprio il presidente si è detto profondamente amareggiato dalla notizia: "Per noi è una grandissima perdita. Un uomo buono, gentile, sempre rispettoso col suo carattere da noi apprezzato". Alla sua voce si è aggiunta quella dell'ex presidente Carlo Guerrucci: "Ho perso un amico, un pescatore, ma soprattutto un gran persona. Ho avuto la fortuna di averlo in squadra prima al Tirrenia Casting, poi al Pegaso: mai una parola sopra le righe, tanta voglia di imparare. Purtroppo il destino non ti ha voluto bene, ti porterò sempre nel mio cuore". Diversi messaggi di cordoglio si leggono anche su Facebook.

Ora la Polizia municipale di Livorno, già intervenuta sul viale Carducci per i rilievi e gli accertamenti, dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il ventenne alla guida dello scooter sta bene, ha riportato solo leggere escoriazioni. Come atto dovuto potrebbe essere indagato per omicidio stradale colposo.