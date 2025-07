Travolta dal trattore mentre lavora nei campi, 44enne muore schiacciata sul lavoro nel Ferrarese

L’incidente mortale sul lavoro si è consumato nella prima mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, in un’azienda agricola in località Volania, tra i comuni di Comacchio e Lagosanto, in provincia di Ferrara. Indagini in corso sulla dinamica.

Terribile tragedia sul lavoro oggi nel Ferrarese dove una donna di 44 anni è morta schiacciata dal trattore mentre era impegnata nei campi agricoli della zona. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, in un’azienda agricola in località Volania, tra i comuni di Comacchio e Lagosanto, in provincia di Ferrara.

Per la 44enne inutili i successivi soccorsi medici da parte del 118 allertati da chi stava lavorando con lei. Vista la gravità delle ferite, era stato allertato anche l'elisoccorso ma ogni sforzo si è rivelato vano. I sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno provato a lungo a rianimare la donna ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo sul posto. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli ispettori del lavoro, per controllare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e i carabinieri di Ferrara che hanno avviato le indagini sull’accaduto.

I miliari dell’arma hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire i fatti ma al momento resta ancora da chiarire la dinamica della tragedia sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, che però è ancora tutta da confermare, la vittima era impegnata a innestare delle piantine nel terreno quando è avvenuto l’incidente. Pare che la 44enne fosse appena scesa dal mezzo agricolo, un trattore a cui era collegato un cassone con semi e altro materiale da utilizzare nei campi.

Mentre la donna era impegnata sulla terra, per qualche motivo il mezzo si sarebbe messo in movimento e la 44enne purtroppo è rimasta schiacciata tra il trattore il carrello che il mezzo trascinava.