Raccoglie da terra un petardo che gli esplode in mano: ragazzino di 12 anni perde un dito a Catania

Raccoglie un petardo per strada mentre è con gli amici, poi gli scoppia in mano: così un dodicenne di Catania ha perso un dito.

A cura di Beatrice Tominic

Ha subito l'amputazione di un dito dopo aver raccolto in strada un petardo che, poco dopo, all'improvviso, gli è esploso fra le mani. È quanto accaduto ad un ragazzino di 12 anni a Linera, una frazione di Santa Venerina, in provincia di Catania ieri sera. Il terribile incidente è avvenuto verso le ore 20 di ieri, mercoledì primo gennaio 2025.

Nell'esplosione sono rimasti feriti tutti e tre i ragazzini, immediatamente trasportati in ospedale. Ad avere la peggio, però, proprio il dodicenne che è stato trasferito al Cannizzaro di Catania e sottoposto ad un'operazione delicata. Per lui è stato fatto il possibile: i medici sono riusciti a salvargli la mano, ma sono stati costretti ad amputargli il dito.

Ragazzino di 12 anni raccoglie un petardo che esplode: paura a Catania

I fatti, come anticipato, risalgono alle 20 di Capodanno 2025: il ragazzino si trovava con due amici in strada, quando hanno notato il petardo. Si sono avvicinati e lo hanno raccolto. È esploso proprio mentre il dodicenne lo teneva in mano. L'allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Acireale che hanno ascoltato i genitori dei tre ragazzini che non sono riusciti a spiegarsi l'accaduto e che hanno passato al vaglio i video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza alla ricerca di informazioni utili alle indagini. I tre ragazzini, invece, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

Come stanno i tre bambini rimasti feriti a Catania dopo l'esplosione di un petardo

I tre ragazzini sono stati subito trasportati in uno degli ospedali più vicini, quello di Acireale. Per il ragazzino che teneva in mano il petardo è scattato poco dopo il trasferimento nella struttura sanitaria catanese, dove si trova ancora adesso. Gli altri due, in condizioni meno critiche, invece, sono stati accolti al pronto soccorsi di Acireale. Uno ha riportato delle ferite giudicate guaribili in 20 giorni ed è stato dimesso. L'ultimo, invece, dall'esplosione ha dei gravi disturbi agli occhi e si trova ancora ricoverato in ospedale, sotto osservazione.

Gli esplode un petardo in mano: come sta il 12enne col dito amputato

Non appena è parso chiaro che il dodicenne si trovasse in condizioni più grave, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Nella struttura catanese i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento di ricostruzione alla mano: per cercare di fare il possibile hanno preso parte all'operazione chirurghi plastici, ortopedici e vascolari.

Al termine dell'intervento la mano è stata salvata. Nulla da fare per il dito, così compromesso da dover essere necessariamente amputato. Il piccolo, che ha riportato altre ferite nell'esplosione, si trova ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.