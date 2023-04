Questa casa è stata venduta a 1 euro: si trova a Laurenzana e diventerà un albergo Si torna a parlare del fenomeno delle case a un euro con il rogito annunciato dal comune di Laurenzana in provincia di Potenza, il primo da quando il progetto finalizzato a recuperare vecchi edifici e ripopolare i borghi è stato reso pubblico.

A cura di Biagio Chiariello

Il fenomeno delle case a un euro torna d'attualità con il rogito annunciato dal comune di Laurenzana in Basilicata, il primo da quando il progetto – che coinvolge tanti altri centri in Italia ed è finalizzato a ripopolare i piccoli paesi, recuperando il patrimonio immobiliare abbandonato – è stato reso pubblico. Un'iniziativa che ha avuto risonanza mediatica nazionale e mondiale, attirando addirittura l’attenzione della tv americana Cnn.

C'è però da dire che a Laurenzana, a differenza di altri comuni aderenti, non è previsto alcun deposito cauzionale alla stipula del contratto proprio per aiutare e incentivare gli acquirenti e favorire il proprio investimento evitando adempimenti burocratici o requisiti troppo stringenti.

Ad aggiudicarsi la casa è stato il titolare di uno studio tecnico a Casalvieri, nel Frusinate. L’immobile acquistato diventerà ora un albergo "per permettere a tutti di godere delle bellezze di questo luogo", ha spiegato il nuovo proprietario. "Ho scoperto il progetto navigando in internet poi mi sono fatto incantare dai paesaggi immersi nel verde di Laurenzana, un luogo in cui rigenerarsi".

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto giovedì 6 aprile 2023, numeri vincenti e quote

Il progetto ‘Case a 1 euro' è rivolto a chiunque (cittadini italiani e stranieri, imprese, associazioni) con l'obiettivo di "recuperare spazi urbani degradati ed abbandonati rivitalizzando il paese. Gli immobili proposti alla cifra simbolica di un euro sono in gran parte fatiscenti e necessitano di interventi di ristrutturazione di importo pari ad almeno 80, 90mila euro. È evidente che – spiega il sindaco del comune lucano, Michele Ungaro – chi acquista deve poi investire cifre importanti per i lavori da eseguire".

Come detto, quello di Laurenzana non è l'unico caso. Sul sito casea1euro.it c’è una mappa che riunisce tutte le altre case messe in vendita con questo sistema sul territorio italiano:

Nord Italia

Albugnano (Piemonte)

Borgomezzavalle (Piemonte)

Carrega Ligure (Piemonte)

Oyace (Valle d’Aosta)

Milano (Lombardia)

Pignone (Liguria)

Triora (Liguria)

Centro Italia

Fabbriche di Vergemoli (Toscana)

Montieri (Toscana)

Cantiano (Marche)

Monte Urbano (Marche)

Maenza (Lazio)

Patrica (Lazio)

Santi Cosma e Damiano (Lazio)

Casoli (Abruzzo)

Lecce nei Marsi (Abruzzo)

Penne (Abruzzo)

Pratola Peligna (Abruzzo)

Santo Stefano di Sassanio (Abruzzo)

Sud Italia