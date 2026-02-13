Quattordicenne affronta i ladri entrati in casa mentre la madre era a un funerale per difendere il fratellino

Una 14enne ha affrontato da sola un malvivente entrato in casa mentre i genitori erano a un funerale. La ragazzina ha agito per proteggere il fratellino di 9 anni che in quel momento era a casa con lei.

A 14 anni si è trovata davanti un ladro e invece di fuggire, ha allertato i carabinieri al telefono, mettendo in fuga il malvivente. L'adolescente ha mantenuto il sangue freddo per proteggere il fratellino di 9 anni che in quel momento era in casa con lei. Il tutto è avvenuto in una villetta di via Zanchetta a Susegana (Treviso) nel pomeriggio di mercoledì.

La banda di malviventi aveva pianificato un furto senza imprevisti all'interno dell'abitazione. Dopo aver studiato i movimenti dei genitori e aver visto la madre dei due minori uscire per un funerale, si sono introdotti nell'abitazione per rubare indisturbati. Il tutto è avvenuto tra le 14.30 e le 15 circa.

I ladri non sapevano però che in casa vi fossero i due bambini. I due fratelli hanno sentito un rumore dalla porta sul lato della cucina e inizialmente non si sono allarmati, pensando che la madre fosse tornata a casa. A tradire i malviventi è stato però il cane di famiglia, che ha iniziato ad abbaiare.

La figlia maggiore, dopo aver lasciato il fratellino minorenne in camera, la raggiunto la cucina, trovandosi davanti l'intruso. La 14enne si è quindi trovata davanti uno sconosciuto con il passamontagna che frugava tra i cassetti di un mobile. Non vista, ha allertato il 112, mettendo in fuga il ladro.

I due fratellini hanno ricevuto i complimenti dei carabinieri, che hanno sottolineato il loro coraggio nell'affrontare la situazione. Secondo quanto raccontato dalla 14enne, il malvivente sarebbe fuggito salendo su un'auto bianca che aspettava fuori dal parcheggio.

I due minori sono stati soccorsi quasi immediatamente dai vicini, prima che dalle forze dell'ordine. Dopo qualche minuto, sono arrivati anche i genitori. L'incontro ravvicinato ha lasciato il segno: entrambi i fratellini non hanno dormito la notte successiva e a detta dei familiari, non riescono più a spostarsi da una stanza all'altra da soli.