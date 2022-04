Quartu, scontro in auto nella notte, i guidatori sono ubriachi ma chiamano i carabinieri: denunciati Dopo un incidente d’auto avvenuto nella notte a Quartu, due guidatori hanno deciso di chiamare i carabinieri perché non riuscivano a trovare un accordo sul risarcimento danni. Gli agenti però hanno subito capito che gli automobilisti erano ubriachi. Le due auto sono state sequestrate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

L'incidente ha avuto un risvolto quasi tragicomico. Due guidatori si sono scontrati nella notte in viale Colombo, a Quartu, in provincia di Cagliari, in Sardegna. L'incidente automobilistico fortunatamente non ha causato ferite, né grandi danni alle due automobili, ma i due conducenti hanno deciso di chiamare i carabinieri perché non riuscivano a raggiungere un accordo sui risarcimenti delle compagnie di assicurazione. I due hanno quindi digitato il numero delle forze dell'ordine anche se erano visibilmente ubriachi e hanno atteso l'arrivo delle volanti. Gli agenti, una volta arrivati sul posto hanno subito capito che i due conducenti erano alterati dall'alcol e hanno quindi disposto i controlli di rito. Al volante delle due auto incidentate, un uomo e una donna. Il test dell'etilometro della donna ha registrato un tasso alcolico di quasi cinque volte superiore al limite previsto dalla legge.

Il contendente dall'altra parte non è andato meglio: il tuo tasso alcolico era di quasi tre volte superiore alla norma. I due sono quindi stati denunciati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e le due auto sono state sequestrate. A riportare la notizia per primo, il quotidiano l'Unione Sarda. In poco tempo la notizia ha fatto il giro del comune in provincia di Cagliari ed è presto diventata virale in tutta Italia, raggiungendo tramite il web notorietà nazionale. I due guidatori fortunatamente sono rimasti illesi nell'incidente e lo scontro frontale avvenuto nella notte dopo i festeggiamenti di Pasquetta non ha causato neppure gravi danni alle due vetture che comunque ora sono inutilizzabili poiché sequestrate dall'autorità. In auto con i due autisti ubriachi non vi erano altre persone secondo quanto reso noto in giornata. I due viaggiavano completamente soli al momento dell'incidente.