Quanto durerà l’ondata di caldo, le previsioni meteo: l’anticiclone Nerone infiamma l’Italia Cosa aspettarsi dall’arrivo di Nerone sull’Italia? La permanenza dell’anticiclone africano sulla Penisola sarà lunga, almeno fino al 23-24 di agosto, se non di più, secondo gli esperti meteorologi.

A cura di Biagio Chiariello

Il gran caldo tornerà padrone dello Stivale da oggi e sicuramente fino a Ferragosto. Ma non solo: la permanenza dell'anticiclone africano Nerone sull'Italia potrebbe protrarsi per almeno una decina di giorni, fino al 23/24 agosto, se non di più come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Le previsioni meteo per i giorni che seguiranno sono dunque semplici: bel tempo con sole e cielo sereno o poco nuvoloso prevalenti sulla quasi totalità dell’Italia; temperature ben oltre i trenta gradi sopratutto a Centro-Nord, mentre a sud le correnti settentrionali dovrebbero mitigare un po' la calura africana.

Previsioni meteo Ferragosto, bel tempo e sole sull'Italia

Per la giornata di domani, 15 agosto, è previsto tempo soleggiato e caldo in gran parte del Paese. Qualche nube al mattino in prossimità del settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità a ridosso dei rilievi, con possibile sviluppo di locali rovesci o temporali di calore specie lungo l’arco alpino. Possibile rovesci sui rilievi emiliani, toscani e laziali.

Caldo in ulteriore intensificazione con punte di 33-35 gradi da nord a sud e picchi di 36-37 gradi al Centro-Nord e in Sardegna.

Caldo in Italia, temperature fino a 40° in Sardegna

Saranno dunque le temperature le vere protagoniste dell'anticiclone: i valori massimi aumenteranno gradualmente fin oltre i 33-35°C, come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. A Roma nel weekend si toccheranno i 36-37°C all’ombra.

Sulla Sardegna, nelle zone interne meridionali si potrebbero toccare addirittura i 40°C o anche più.

Bisognerà poi fare i conti con l'afa notturna con le temperature che su gran parte delle città centro-settentrionali non scenderanno mai sotto i 20-23°C

Quanto durerà la nuova ondata di caldo

Come detto questa ondata di caldo africano non finirà presto. Secondo i meteorologi dal weekend 19-20 agosto sembrerebbe che Nerone possa rinvigorirsi ulteriormente.

Probabilmente dunque per i prossimi 10 giorni il sole dominerà il Belpaese. Con esso le alte temperature che già a metà di luglio hanno portato gli esperti a lanciare l'ennesimo allarme per l'emergenza climatica.