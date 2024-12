video suggerito

Quanto costa mangiare a Capodanno 2025 da Cannavacciuolo: il prezzo del menu del cenone a Villa Crespi Per il cenone di Capodanno 2025, lo chef tre stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo presenta un menù raffinato e di altissimo livello nel suo ristorante Villa Crespi, situato nel borgo di Orta San Giulio (Novara). Un'esperienza esclusiva, il cui costo è di 500 euro a persona (bevande escluse).

A cura di Biagio Chiariello

Antonino Cannavacciuolo celebrerà l'arrivo del 2025 nel suo rinomato ristorante Villa Crespi. Dopo aver conquistato i suoi ospiti con le proposte natalizie nel bistrot di Torino a Natale, il celebre cuoco partenopeo è pronto a stupire ancora una volta con il cenone di San Silvestro, organizzato nel suo locale situato nel suggestivo borgo di Orta San Giulio (Novara).

Il menù, ideato dal celebre volto di MasterChef, si preannuncia davvero degno di nota, con piatti d'eccellenza che solo un maestro della cucina ‘3 stelle Michelin’ potrebbe realizzare. E il costo, come di consueto, non sarà proprio per tutte le tasche.

Il cenone di Capodanno 2025 a Villa Crespi è caratterizzato da ben 11 portate: si comincia con lo stuzzichino dello Chef, pensato per introdurre gli ospiti alla ricca esperienza culinaria. Si prosegue con un’ostrica accompagnata da caviale, impreziosita da una granita al rapanello e latticello. Seguono gli scampi crudi alla “pizzaiola”, una rivisitazione creativa di un grande classico della tradizione italiana, accompagnati da acqua di polpo. Il percorso degli antipasti si conclude con un piatto che abbina sapori intensi e contrastanti. cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro

Per il primo piatto Cannavacciuolo propone uno spaghetto allo zafferano, arricchito da ricci di mare e quinoa croccante. Si prosegue con un piatto davvero originale: plin di agnello alla brace, serviti con zuppa forte e gamberi rossi. La cena continua con altri due piatti importanti: rombo accompagnato da cime di rapa, latticello e olio di broccolo e il cilindro di pasta alla genovese, abbinato a carciofo e topinambur.

La conclusione del menù è affidata alla sezione dei dolci: un raffinato pre-dessert introduce il Dessert Villa Crespi, una creazione esclusiva dello chef, seguita da un assortimento di piccola pasticceria. Tra le proposte spiccano i celebri babà e le code di aragosta, un omaggio alla tradizione partenopea che chiude in bellezza questa esperienza gastronomica.

Cannavacciuolo con la moglie Cinzia Primatesta a Villa Crespi

Il menù di Capodanno 2025 a Villa Crespi

Questo, nel dettaglio, il menù del cenone di Capodanno 2025 nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo:

Stuzzichino dello Chef

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro

Spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante

Plin di agnello alla brace, zuppa forte, gamberi rossi

Rombo, cime di rapa, latticello e olio di broccolo

Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi

Quanto costa il cenone nel ristorante di Cannavacciuolo

Un menù esclusivo, caratterizzato da eleganza e ricercatezza, non c'è che dire. Il prezzo, come accennato, non è alla portata di tutti: 500 euro a persona, bevande escluse.

Gli ospiti interessati possono riservare il proprio tavolo direttamente attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale del ristorante.

Villa Crespi, il celebre ristorante di Antonino Cannavacciuolo, si trova nel borgo di Orta San Giulio, in Piemonte.

Questo incantevole villaggio è riconosciuto come uno dei più affascinanti d’Italia e fa parte del circuito del Touring Club Italiano