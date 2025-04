video suggerito

Quanto costa mangiare a Villa Crespi a Pasqua 2025: il menù di Antonino Cannavacciuolo

A cura di Biagio Chiariello

Pasqua 2025 si avvicina e, come da tradizione, molti tra i più rinomati chef italiani si preparano a celebrare la festività con esperienze gastronomiche pensate per rendere speciale questo momento di condivisione. Tra loro non poteva certo mancare Antonino Cannavacciuolo, protagonista della cucina stellata italiana, che per l’occasione ha ideato dei menu esclusivi per deliziare i suoi ospiti.

Le sue proposte pasquali saranno disponibili sia al Bistrot di Torino, dove l’atmosfera è più informale ma sempre raffinata, sia nella suggestiva cornice di Villa Crespi, il suo celebre ristorante Tre Stelle Michelin affacciato sulle rive del Lago d’Orta. Un’occasione unica per assaporare l’eccellenza culinaria firmata Cannavacciuolo, in due contesti diversi ma ugualmente emozionanti.

Il pranzo del pranzo di Pasqua 2025 a Villa Crespi si compone di ben 9 portate ed è inaugurato dall'antipasto dal titolo "Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo". Quindi scampi crudi alla “pizzaiola” acqua di polpo e melanzane, mandorle e pomodori, per poi entrare nel vivo con tre primi: Spaghetti anguilla e rucola, Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone e Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur. Si chiude con pre dessert e Dessert Villa Crespi, prima della classica Colomba pasquale, babà e code di aragosta.

Cosa propone il menù di Pasqua 2025 di Villa Crespi

Ecco nello specifico il percorso culinario dello chef Cannavacciuolo per il pranzo di Pasqua 2025 a Villa Crespi:

Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Melanzane, mandorle e pomodori

Spaghetti anguilla e rucola

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone

Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Colomba pasquale, babà e code di aragosta

Quanto costa mangiare da Cannavacciuolo a Pasqua 2025

Un’esperienza gastronomica d’eccellenza, in un luogo che è già di per sé simbolo di eleganza e raffinatezza. Il pranzo di Pasqua 2025 a Villa Crespi promette di essere un vero viaggio nei sapori firmato Antonino Cannavacciuolo, e viene proposto al prezzo di 350 euro a persona, bevande escluse. Un costo importante, certo, ma perfettamente allineato al valore dell’esperienza offerta.

Immersa nella quiete incantata del Lago d'Orta, nel comune di Orta San Giulio, Villa Crespi è un gioiello architettonico in stile moresco, dove ogni dettaglio racconta una storia di lusso e fascino. Qui, l’arte dell’ospitalità a cinque stelle si fonde con la maestria culinaria dello chef pluristellato, dando vita a un’atmosfera unica, ideale per celebrare la Pasqua con classe e gusto.